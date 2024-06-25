好動愛搗亂多趾症貓咪突然安靜下來 貓奴揭精神分裂背後真相是？
撰文：貓與愛的世界
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網友@Aleza Posner-Clevenger 很喜歡貓，家裏有6只貓，本不打算再養的，但當她看到奶牛貓Lazlo的領養訊息時突然心動，於是將牠帶回了家。
本來想着家裏沒有奶牛，養Lazlo也算如願了，但養了之後就偶買噶了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
首先，Lazlo是一隻奶牛貓，很癲，其次Lazlo是一隻患有多趾症的小貓，前腳各自多一個腳趾。
好傢伙，這簡直疊加了buff。
Lazlo將這多出來的兩個指頭當大拇指一樣使用，在家裏無惡不作，拆家跑酷偷東西…只要是牠能做的壞事牠都做了。
最無語的是：網友家裏的6隻貓，原來是一群無組織無紀律的小混混，自從Lazlo來了之後，牠們6個就有了領導，組成小貓幫犯罪團夥。
導致網友一家每天都追在貓咪屁股後面收拾爛攤子，都收拾不完。
網友說：
全家都跟不上貓咪的節奏！
不過養久了也佛了，哈哈哈不就是奶牛貓嗎，嗯，行～
這天，Lazlo突然沒有跑來跑去，靜坐在了網友面前，因為很少有這種時候，她覺得稀奇就觀察貓貓。
然後就發現這貨的胸前，有一處小白花紋，看起來就像是一隻撅屁股的小貓。
這一刻，網友突然悟了：怪不得Lazlo一天天的跟精神分裂一樣，因為身上還有一隻貓！
嗯，有道理！又顛一個！
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