好動愛搗亂多趾症貓咪突然安靜下來　貓奴揭精神分裂背後真相是？

網友@Aleza Posner-Clevenger 很喜歡貓，家裏有6只貓，本不打算再養的，但當她看到奶牛貓Lazlo的領養訊息時突然心動，於是將牠帶回了家。



本來想着家裏沒有奶牛，養Lazlo也算如願了，但養了之後就偶買噶了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪Lazlo活潑好動，最愛搗亂！（ALEZA POSNER-CLEVENGER）

首先，Lazlo是一隻奶牛貓，很癲，其次Lazlo是一隻患有多趾症的小貓，前腳各自多一個腳趾。

Lazlo天生多了一隻腳趾（ALEZA POSNER-CLEVENGER）

好傢伙，這簡直疊加了buff。

Lazlo將這多出來的兩個指頭當大拇指一樣使用，在家裏無惡不作，拆家跑酷偷東西…只要是牠能做的壞事牠都做了。

這天貓奴發現，Lazlo突然安靜了下來。細看後，看到貓咪身上出現了另一隻貓咪，大家留意到了嗎？（ALEZA POSNER-CLEVENGER）

最無語的是：網友家裏的6隻貓，原來是一群無組織無紀律的小混混，自從Lazlo來了之後，牠們6個就有了領導，組成小貓幫犯罪團夥。

導致網友一家每天都追在貓咪屁股後面收拾爛攤子，都收拾不完。

網友說：

全家都跟不上貓咪的節奏！

不過養久了也佛了，哈哈哈不就是奶牛貓嗎，嗯，行～

這天，Lazlo突然沒有跑來跑去，靜坐在了網友面前，因為很少有這種時候，她覺得稀奇就觀察貓貓。

貓咪位置（ALEZA POSNER-CLEVENGER）

然後就發現這貨的胸前，有一處小白花紋，看起來就像是一隻撅屁股的小貓。

這一刻，網友突然悟了：怪不得Lazlo一天天的跟精神分裂一樣，因為身上還有一隻貓！

嗯，有道理！又顛一個！

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