貓咪竟是區內大紅人更揭發牠有7個家　網民得悉真相後：渣貓確定

網友家有一隻非常喜歡冒險和社交的小貓，牠叫皮特（Pete）。



皮特從1歲左右就會去鄰居家玩，有時候會在鄰居家的前廊上睡覺，但當時也僅限於左右鄰居。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪Pete是區內的網紅貓。（MEGAN HOLLEY）

1月底的時候，網友突然發現社區群裏有人問：

這隻黑貓是誰家的啊？牠有主人嗎？

網友這才發現皮特的交友範圍比自己想象的還要廣，牠每天輾轉至少7個家庭，吃飯吃零食，甚至還聽睡前故事。

區內每個人都知道Pete的存在。（MEGAN HOLLEY）

這樣的渣貓行為，讓網友覺得很無語，便在鄰居面前揭露牠這惡劣行徑。

誰料，鄰居們很寵牠，社區的孩子們也很寵牠，甚至連社區的寵物都很喜歡牠。

不過，不少人以為Pete是隻流浪貓。（MEGAN HOLLEY）

網友說：

皮特會帶貓回來吃飯，一開始以為牠是流浪貓，後來發現是鄰居家的貓，皮特帶着牠去玩耍巡遊，還會一起接社區的孩子們放學。

越來越廣的交際面，讓皮特被變相認證為這個街區的區長，變得非常有名。

但皮特並不在意這些，牠很害怕自己的渣貓行徑敗露而失去媽媽的寵愛。

Pete你還知道回家嗎？（MEGAN HOLLEY）

就像有時候，網友開車回家，發現牠在別人家門口，喊牠名字的時候，小傢伙總會很心虛的跑過來跟她回家，一分鐘都不會在別人家多停留。

嗯，家裡紅旗不倒，外面彩旗飄飄……這大概就是傳說中的端水大師吧！

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