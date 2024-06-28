當橘貓遇上按摩槍時　接觸瞬間徹底淪陷　反應讓網民融化：牠醉了

按摩能讓人身心放鬆，但給人按摩很貴，許多人會買按摩器在家中自己按。國外有網友買了個按摩槍按摩，沒想到一旁的橘貓好奇地往按摩槍靠去，沒想到一試就上癮，看牠一臉的陶醉樣，讓人不僅覺得，擁有尊貴氣質的貓咪果然懂得享受。



社群網站X有網友上傳一則影片，只見一名飼主正用按摩槍紓緩疲勞緊張的肌肉，而在一旁好奇的橘貓則盯著按摩槍神奇的操作。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當橘貓初次遇上按摩槍時（x@NoCatsNoLife_m）

大概是因為太好奇了，或者是看著主人皮膚因震動呈波浪狀起伏的樣子太有趣了，牠終於忍不住將自己的頭靠過去。

點擊圖片放大看，橘貓初次與按摩槍邂逅的過程，淪陷反應太好笑：

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這一靠可不得了，橘貓發現了新天地，按摩槍輕微的震動，按著牠的臉，說多舒服就有多舒服，牠又微微向前更靠近點，舒服到眼睛都閉起來了, 直到主人的笑聲牠才心甘情願地離開按摩槍。

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