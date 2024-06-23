受傷小貓嚴重骨折 康復後第1個反應竟然是這樣 網民都被暖到
撰文：貓與愛的世界
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上個月，弗雷德里縣動物管控中心接收了一隻身受重傷的小貓。
這隻貓在割草機事故中受了傷，身上多處骨折，右耳和尾巴也掉了一部分。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
儘管受到了很大的傷害，但貓貓依然很開朗。
為了治療骨折，小貓戴上了夾板。
但這並不影響牠的行動和表達愛意。牠最喜歡的事就是用自己帶了夾板的jiojio去貼貼兩腳獸。
齊來看看可愛小貓咪Johnny的生活日常：
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後來，工作人員為了方便牠行動，還給牠的夾板做了袖套，看起來就像是穿了小短靴一樣，特別可愛。
在大家的細心照顧下，小貓終於康復了，而牠康復的第一件事竟然是親手去摸摸兩腳獸。
貓：
「謝謝你呀！」
嗚嗚，好棒的小貓呀~
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