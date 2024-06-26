小貓天生前腿畸形卻從不放棄　被愛包圍的牠活出奇蹟：要茁壯成長

蒙特利爾的一家貓救援機構發現了一隻前腿畸形，被貓媽拋棄，但很努力求生的小貓「Kurv」。



Kurv的兩條前腿向兩邊張開，沒有辦法正常行走，牠只能用後腿往前推，在地上扭動着，撿東西吃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

只因前腿有問題，小貓被貓媽媽拋棄了。（ChatonsOrphelinsMontreal）

大家都被Kurv的求生欲所感動，也不想讓小傢伙失望，決定和牠一起努力！

明明就是一隻充滿活力的小貓咪。（ChatonsOrphelinsMontreal）

於是，救助Kurv之後，全天24小時守護，及時給牠食物，一點點把牠養壯實，讓牠更有精力。

點擊圖片放大看，Kurv展現著橫強生命力：

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為了改善牠腿部的狀況，會拉着牠進行前腿的肌肉訓練。每次訓練，Kurv都特別配合，會伸着前爪，往前用力。

不僅人類為Kurv而努力，牠的貓夥伴也給了很大的安慰和支持。

雖然被貓媽拋棄也沒有夥伴一直孤獨生活，但在寄養家庭，小貓得到了很多大貓貓的愛，大家都很寵牠。

相信在愛的包圍下，堅強的Kurv一定能排除萬難，茁壯成長！



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