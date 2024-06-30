流浪狗為救埋在土裏小貓 1小時不間斷爪子都磨出血 學生們感動
撰文：波奇網
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5月27日深夜，福建福州大學校園內，一隻名叫「回回」的流浪狗一直在樓下叫。
同學們前去查看，只見「回回」一邊刨着石板下的泥土，一邊不停地嗚嗚叫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
嘴巴和前爪都被石頭給劃破了，已經有了出血的狀況。
同學們猜測裏面一定是埋了什麼東西，於是便齊心協力地開始挖起來。
不久後泥土裏面竟然傳出小貓的嗚咽聲。
牠似乎非常着急，鼻子和前腿都擦傷出血。”
眾人決定幫小狗把石板撬開，找來工具、塑料袋和手套等，和牠合力挖土。
原來一隻小奶貓被埋在下面。
又經過一段時間的營救，同學們齊心協力地搬石頭、挖土，愛心接力，終於在22點左右，小貓被成功救出！
流浪狗「回回」看到小奶貓終於被挖出，開心地露出笑容，完全不顧自己累地直喘粗氣，一臉的驕傲，彷彿在説，「看！我立了大功！」
小貓為什麼會被埋在土裏？
有當事學校的校友在評論區回應：
可能是因為下雨，土比較鬆，小貓鑽進洞裏後，土突然塌了，才被埋在裏面。
如果沒有這隻小狗，小貓只會悄無聲息地在土裏去世。
有網友説，
牠不是流浪狗，是浪跡人間路見不平拔刀相助的小狗大俠！
後續的好消息是，狗狗和小貓都被好心的同學們送去寵物醫院做健康檢查了，大家不用擔心牠們的安全啦！
謝謝善良的小狗和不放棄的小貓，還有那些好心的同學們，給我們這麼温暖的感動。再説一次，這個世界不能沒有小貓小狗嗚嗚嗚~
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