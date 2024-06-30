流浪狗為救埋在土裏小貓　1小時不間斷爪子都磨出血　學生們感動

5月27日深夜，福建福州大學校園內，一隻名叫「回回」的流浪狗一直在樓下叫。



同學們前去查看，只見「回回」一邊刨着石板下的泥土，一邊不停地嗚嗚叫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

流浪狗為救埋在土裏小貓，爪子都磨出血了。（波奇網提供）

嘴巴和前爪都被石頭給劃破了，已經有了出血的狀況。

狗狗雖然受傷，但仍不放棄。（波奇網提供）

同學們猜測裏面一定是埋了什麼東西，於是便齊心協力地開始挖起來。

不久後泥土裏面竟然傳出小貓的嗚咽聲。

泥土裏埋了一隻小貓咪（波奇網提供）

牠似乎非常着急，鼻子和前腿都擦傷出血。”

眾人決定幫小狗把石板撬開，找來工具、塑料袋和手套等，和牠合力挖土。

學生們出手幫助，終於救出小貓。（波奇網提供）

原來一隻小奶貓被埋在下面。

又經過一段時間的營救，同學們齊心協力地搬石頭、挖土，愛心接力，終於在22點左右，小貓被成功救出！

小貓為何會被活埋呢？（波奇網提供）

幸好及時救出來，否則不堪設想。（波奇網提供）

流浪狗「回回」看到小奶貓終於被挖出，開心地露出笑容，完全不顧自己累地直喘粗氣，一臉的驕傲，彷彿在説，「看！我立了大功！」

狗狗救出貓咪，實在令人感動。（波奇網提供）

小貓為什麼會被埋在土裏？

有當事學校的校友在評論區回應：

可能是因為下雨，土比較鬆，小貓鑽進洞裏後，土突然塌了，才被埋在裏面。

如果沒有這隻小狗，小貓只會悄無聲息地在土裏去世。

有網友説，

牠不是流浪狗，是浪跡人間路見不平拔刀相助的小狗大俠！

（波奇網提供）

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（波奇網提供）

（波奇網提供）

（波奇網提供）

後續的好消息是，狗狗和小貓都被好心的同學們送去寵物醫院做健康檢查了，大家不用擔心牠們的安全啦！

（波奇網提供）

謝謝善良的小狗和不放棄的小貓，還有那些好心的同學們，給我們這麼温暖的感動。再説一次，這個世界不能沒有小貓小狗嗚嗚嗚~

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