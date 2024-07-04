攝影師與三花貓的命運邂逅 一拍即合秒撒嬌纏上不放：即時淪陷
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@Kando Neko Douga 經常會出門拍攝流浪貓，這天他外出散步，本來沒有什麼拍攝計劃，卻偶然碰到了一隻三花。
小哥一看到這隻三花，就心動了，忍不住偷偷地拍了起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小貓看到兩腳獸，開始還很高冷，並沒有理會。
但發現他一直跟着自己，加上總是露出姨母笑，小貓咪就忍不住走了過來。
「你在拍什麼？」
「給我拍好看一點哦！」
+13
…就這樣被小哥擼了幾把之後，貓貓就上癮了，開始瘋狂貼貼。
小哥也完全沉迷在貓咪的美色之中無法自拔，步也不散了，就往地上一坐，可着小貓擼。
一人一貓就在鄉間小路上沉迷貼貼……
幸好沒啥人看見，不然…小貓咪，讓我也摸摸唄！
點擊圖片看另一隻流浪貓咪，如何遇上命中注定的主人：
延伸閱讀：遇上心儀的流浪玳瑁貓 這家人用零食利誘牠 最終結下不解之緣
+2
大塊黑白毛巾掛樹上？路人報警成功救出這逃家賓士貓：貓界哈士奇愛貓竟變成情敵？黏著男友不肯放 不禁發出靈魂拷問：你是我的貓不親近人惡霸貓咪被帶回家後 被原生貓咪感化 最終變成這樣到收容所遇上心儀貓咪姐妹秒帶回家 得悉當初被棄養原因令人憤怒流浪狗為救埋在土裏小貓 1小時不間斷爪子都磨出血 學生們感動街頭小霸王貓咪被收養 1個月後變無敵黏人精 網民：是被愛感化
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】