攝影師與三花貓的命運邂逅　一拍即合秒撒嬌纏上不放：即時淪陷

網友@Kando Neko Douga 經常會出門拍攝流浪貓，這天他外出散步，本來沒有什麼拍攝計劃，卻偶然碰到了一隻三花。



小哥一看到這隻三花，就心動了，忍不住偷偷地拍了起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小路上遇上流浪三花貓。（スポンサーリンク）

小貓看到兩腳獸，開始還很高冷，並沒有理會。

看似高冷，但內裏很是熱情。（スポンサーリンク）

但發現他一直跟着自己，加上總是露出姨母笑，小貓咪就忍不住走了過來。

「你在拍什麼？」

「給我拍好看一點哦！」

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…就這樣被小哥擼了幾把之後，貓貓就上癮了，開始瘋狂貼貼。

小哥也完全沉迷在貓咪的美色之中無法自拔，步也不散了，就往地上一坐，可着小貓擼。

一人一貓就在鄉間小路上沉迷貼貼……

幸好沒啥人看見，不然…小貓咪，讓我也摸摸唄！

點擊圖片看另一隻流浪貓咪，如何遇上命中注定的主人：

就是這流浪貓咪，常常跑到小妹妹家中。（貓與愛的世界提供）

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】