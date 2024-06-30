到收容所遇上心儀貓咪姐妹秒帶回家 得悉當初被棄養原因令人憤怒
撰文：貓與愛的世界
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網友@Alicia 很喜歡小貓，家裏養貓不夠，閒着沒事就去收容所溜達溜達，看看那裏的小貓。
這天，Alicia聽說收容所來了兩隻15歲的貓姐妹Mya 和Hawkins，很好奇就過去看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
兩隻老貓很漂亮，身體很好，性格也很好，似乎沒有任何問題。
Alicia就很納悶，牠們為啥被拋棄。工作人員表示：「因為老了!」
Alicia覺得無法理解，這種一直陪伴在主人身邊的小貓難道不是家人嗎？不值得為牠們養老嗎？
因為貓咪老了，你便將牠們棄養？！！！
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她很生氣也很心疼，當即拍板決定將兩隻貓老太太帶回家。這兩隻貓貓真的非常友好，很親人而且很快適應新家，和原住民相處的也不錯。
或許是經過歲月的沉澱，牠們的性格有一種獨特的魅力，讓人感覺到沉穩和可靠。Alicia很喜歡牠們，很高興自己能成為貓貓的家人。
她說：
「不管貓咪多大，都是我們親密無間的夥伴，請對牠們負責，也請珍惜和貓貓的感情，不要隨意放棄！」
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