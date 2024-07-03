大塊黑白毛巾掛樹上？路人報警成功救出這逃家賓士貓：貓界哈士奇

有貓界哈士奇之稱的黑白貓，經常做出眾多匪夷所思的行為，讓主人們哭笑不得。日前美國亞利桑那州有一隻賓士貓亞契（Archie），在逃家後快樂地展開旅程，不料卻以奇特的姿勢卡在樹上，變成了一條高掛樹上的「黑白毛巾」，好心的民眾路過發現了這條「毛巾」，立刻通報消防隊，成功將亞契救下。



日前亞利桑那州大峽谷國家公園的消防隊接到報案，稱有貓咪在一棵大樹上喵喵大叫，當消防隊員趕到現場時，發現這是一隻黑白相間的賓士貓，以奇特的姿勢懸掛在約5公尺高的樹上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

家貓也想離家出走？結果就是這樣？（x@GrandCanyonNPS）

可以看到亞契下半身懸空，幾乎只有前腳能站立，姿勢相當尷尬，由於亞契所處的位置難以靠近，消防隊員決定使用鐵梯進行救援。一名消防員在下方緊緊抓住鐵梯，另一名消防員則涉險爬上去，最終成功將緊張的亞契抱下。

一塊黑白色毛巾掛在樹上，引起路人圍觀。（x@GrandCanyonNPS）

救援結束後消防隊將亞契的照片發布在X上，呼籲網友協助尋找小貓的飼主，貼文一出後迅速爆紅，在網友紛紛轉發下，亞契的飼主終於看到了消息，並於當晚七點趕到現場將亞契接回家，原來亞契就住在大峽谷公園附近的一戶家庭中，當天因為門沒關好，亞契就擅自逃家，沒想到牠跑到樹上看風景，卻意外受困，幸好被及時發現並成功獲救。

由於亞契的位置難以靠近，消防隊員決定使用鐵梯進行救援。（xGrandCanyonNPS）

亞契歷險記讓一票網友們笑翻，許多網友感謝消防隊員的即時救援，並搞笑地表示：「這不是爬樹，小貓只是掛在上面，真是笑慘了。」也有網友說：「看來小貓不適合野外活動，還是乖乖待在家裡比較好」、「又是黑白貓，他們總是不會讓我失望」。

點擊連結看另一隻逃家貓，牠的故事便不一樣了：

延伸閱讀：為防止貓咪逃跑建起高圍欄 沒想到喵星人越獄可以去到這麼盡

家中最活躍好動的貓咪Ouzo。（tiktok@emilypaygee）

點擊圖片放大看這隻想逃家的貓咪：

+ 5

延伸閱讀：

「汽水混除草劑」報復尪！送禮遭嫌棄 美妻怒下毒：想離婚

【本文獲「TVBS」授權轉載。】