上班時家中狗狗在忙什麼 打開監控驚見巨型狗頭瞬間鼻酸：想回家
撰文：狗與愛的世界
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你有沒有想過，每當你出門上班時，家裏的狗狗都會做些什麼呢？
國外一網友養了只貴婦狗，名叫「克柔伊」（Chloe）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這天，網友外出上班，獨留克柔伊一狗在家。空閒時，網友打開了寵物監視器想看看克柔伊的動靜，結果映入眼簾的是一張放大5倍的狗臉。
你上班時，獨留在家中的狗狗真的很想你：
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原來，克柔伊已經迫不及待的想跟主人待在一起，所以才會站起來不斷的看向鏡頭，想跟網友互動。
網友看到後鼻酸又感動，有一股想當場就衝回家抱抱克柔伊的衝動。
許多人看到後紛紛留言：
「每次看到狗狗等門的畫面都會好心疼。」
「狗狗每天都在認真的監視鄰居。」
「好暖的狗狗，它是最幸福最好的小狗了。」
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