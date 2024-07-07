上班時家中狗狗在忙什麼　打開監控驚見巨型狗頭瞬間鼻酸：想回家

你有沒有想過，每當你出門上班時，家裏的狗狗都會做些什麼呢？



國外一網友養了只貴婦狗，名叫「克柔伊」（Chloe）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貴婦狗「克柔伊」（Chloe）這麼可愛，你怎忍心讓牠長期獨留在家。（instagram@chloethedoodette）

這天，網友外出上班，獨留克柔伊一狗在家。空閒時，網友打開了寵物監視器想看看克柔伊的動靜，結果映入眼簾的是一張放大5倍的狗臉。

你上班時，獨留在家中的狗狗真的很想你：

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原來，克柔伊已經迫不及待的想跟主人待在一起，所以才會站起來不斷的看向鏡頭，想跟網友互動。

網友看到後鼻酸又感動，有一股想當場就衝回家抱抱克柔伊的衝動。

監視器中看到超巨大頭狗狗，狗奴心痛了。（instagram@chloethedoodette）

許多人看到後紛紛留言：

「每次看到狗狗等門的畫面都會好心疼。」

「狗狗每天都在認真的監視鄰居。」

「好暖的狗狗，它是最幸福最好的小狗了。」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】