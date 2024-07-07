開冷氣後貓咪秒藏身這位置 鏟屎官很是擔心 你家貓咪喜歡空調？
炎炎夏日，風扇吹過來的風都是熱的，唯有開空調才能感到陣陣涼爽。
而面對打開的空調，貓咪會是什麼反應呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小紅書博主@陳國慶是一隻貓家裏打開空調後，貓咪自己找個牀單縫隙就鑽進去了，只留一個腦袋在外邊，蓋得很嚴實嘛。
咋滴，開個空調把你凍著了？貓：是的，媽媽醬我冷！
雖然貓咪一年四季都穿著厚厚的“衣服”，看著就讓人覺得熱，但一打開空調，貓貓卻又找東西蓋著。
可能，貓咪也知道開空調蓋被子會很爽？蓋著被子，吹著冷氣，睡覺了，小腦袋都睡平了。
再來看看其他網民家中貓咪對冷氣的反應：
別的地方蓋不蓋沒事，先把肚子蓋起來，彆著涼了拉肚子。
躺在沙發上，吹著冷空調，蓋上小毛巾，喵生如此美好。
一翻身，毛巾快掉下來了，鏟屎官趕緊幫忙重新蓋好。
@茹小果🍃：
開空調蓋被子真的太舒服了，誰睡誰知道。
@蒜香王八：
天王老子來了在中國開空調睡覺也得蓋上肚肚！
@小羊愛發飆：
開著空調蓋著被子，爽歪歪啊，又是羨慕小貓的一天！
@碎碎唸的啊菜菜：
怕冷小貓，開空調也會蓋被子啊！
@豆看到：
是誰家小豬咪夏天開空調睡覺還蓋被子呀？哦~是吹冷氣會變黑的邏輯貓西柚呢！
@-污- ：
他睡的睡姿比我還像人一些。
@林深深：
夏天睡空調房，小咪會有自己的小被子。
吹空調，還蓋著被子，貓貓們太會享受了。
但有的貓貓似乎也不怕冷，在空調房裏不僅不會蓋被子，而且還要對著風口吹。
一隻小貓跳到門上，旁邊就是開著的空調，這樣直接吹會不會感冒呀？
不過小貓沒吹多久，就下來避開空調的直吹風口了。
另一位鏟屎官也説自己家的貓很抗凍，有牀不睡，偏偏跑到空調上去睡。
空調上下各一隻，空調承受了自己不該承受的重量。
貓咪的祖先來自於沙漠，理論上認為貓咪會更怕冷一些。但實際上養貓後會發現，貓咪既怕冷也怕熱。
你們家貓咪喜歡吹空調嗎？面對空調是直吹還是喜歡蓋上小被子？
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