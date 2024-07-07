開冷氣後貓咪秒藏身這位置　鏟屎官很是擔心　你家貓咪喜歡空調？

炎炎夏日，風扇吹過來的風都是熱的，唯有開空調才能感到陣陣涼爽。



而面對打開的空調，貓咪會是什麼反應呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小紅書博主@陳國慶是一隻貓家裏打開空調後，貓咪自己找個牀單縫隙就鑽進去了，只留一個腦袋在外邊，蓋得很嚴實嘛。

開冷氣時貓咪不見了（小紅書博主@陳國慶）

咋滴，開個空調把你凍著了？貓：是的，媽媽醬我冷！

喵：媽媽我凍呀~（小紅書博主@陳國慶）

雖然貓咪一年四季都穿著厚厚的“衣服”，看著就讓人覺得熱，但一打開空調，貓貓卻又找東西蓋著。

可能，貓咪也知道開空調蓋被子會很爽？蓋著被子，吹著冷氣，睡覺了，小腦袋都睡平了。

再來看看其他網民家中貓咪對冷氣的反應：

是冷得腦子壞了嗎？（小紅書@皮查兩隻貓）

這樣會更好睡？（小紅書@皮查兩隻貓）

別的地方蓋不蓋沒事，先把肚子蓋起來，彆著涼了拉肚子。

躺在沙發上，吹著冷空調，蓋上小毛巾，喵生如此美好。

一隻很懂享受的貓咪（instagram@marinewasabi）

睡得很舒服（instagram@marinewasabi）

一翻身，毛巾快掉下來了，鏟屎官趕緊幫忙重新蓋好。

是個廿四孝的貓奴（instagram@marinewasabi）

@茹小果🍃：

開空調蓋被子真的太舒服了，誰睡誰知道。

睡得真香（@茹小果）

@蒜香王八：

天王老子來了在中國開空調睡覺也得蓋上肚肚！

被子要蓋好（@蒜香王八）

@小羊愛發飆：

開著空調蓋著被子，爽歪歪啊，又是羨慕小貓的一天！

喵：要一起睡嗎？（@小羊愛發飆）

@碎碎唸的啊菜菜：

怕冷小貓，開空調也會蓋被子啊！

喵：找我什麼事？（@碎碎唸的啊菜菜）

@豆看到：

是誰家小豬咪夏天開空調睡覺還蓋被子呀？哦~是吹冷氣會變黑的邏輯貓西柚呢！

喵：別打擾我睡（@豆看到）

@-污- ：

他睡的睡姿比我還像人一些。

晚安（@-污-）

@林深深：

夏天睡空調房，小咪會有自己的小被子。

是因為太熱了嗎？（擼貓教授提供）

吹空調，還蓋著被子，貓貓們太會享受了。

但有的貓貓似乎也不怕冷，在空調房裏不僅不會蓋被子，而且還要對著風口吹。

一隻小貓跳到門上，旁邊就是開著的空調，這樣直接吹會不會感冒呀？

（擼貓教授提供）

不過小貓沒吹多久，就下來避開空調的直吹風口了。

涼快呀（@東木由）

另一位鏟屎官也説自己家的貓很抗凍，有牀不睡，偏偏跑到空調上去睡。

（擼貓教授提供）

空調上下各一隻，空調承受了自己不該承受的重量。

（擼貓教授提供）

（擼貓教授提供）

貓咪的祖先來自於沙漠，理論上認為貓咪會更怕冷一些。但實際上養貓後會發現，貓咪既怕冷也怕熱。

你們家貓咪喜歡吹空調嗎？面對空調是直吹還是喜歡蓋上小被子？

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】