為面臨安樂死貓咪送上特製輪椅 癱瘓的牠第一反應竟然是這樣
撰文：貓與愛的世界
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網友在大雨中救下了一隻奶牛貓，取名阿梅。
阿梅的狀況極差，後腿幾乎沒有辦法行走，醫生建議她安樂死，畢竟醫療費用很高，加上殘疾貓養起來也比普通貓更困難。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
但網友拒絕了，斥巨資救活了小貓，並且將牠一把屎一把尿拉扯大。
為了慶祝阿梅順利長大，網友決定送牠一個禮物：私貓定製的輪椅。
小傢伙收到輪椅的時候就感到驚奇，一直聞聞。
點擊圖片放大看，貓咪收到禮物時的反應：
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網友給牠穿戴好後，牠不適應不太敢動，後來被球誘惑着走了幾步之後，終於發現了輪椅的用處。
網友本以為小傢伙會開心的奔跑，沒想到阿梅做的第一件事竟然是走到了自己身邊，親密貼貼，就好像在說：「謝謝你，媽媽~」
網友特別感動，她說：
感覺自己的愛被貓貓回應了！
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