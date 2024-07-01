訓練貓咪使用貓砂盆　4個步驟輕鬆上手　全方位照顧如廁需求

如何教導貓咪使用貓砂盆，對於大多數主人來說，並不是問題，很多貓咪到家時就已經會用貓砂盆了，但是也有一部分流浪貓從來沒有接觸過貓砂盆，更別說如何去使用牠。本文就此進行簡單介紹。



一、如何挑選貓砂盆

現在普遍使用的貓砂盆大致分為開發式貓砂盆和封閉式貓砂盆（即所謂的貓廁所），還有一種感應式的貓砂盆由於價格較高，基本屬於土豪級別的貓主在用。所以本文就先簡單介紹下開放式貓砂盆和封閉式貓砂盆的特點。

1. 開放式貓砂盆：其優點在於價格便宜，用料簡單，有時突然家裏多了只貓咪，來不及購買貓砂盆，家裏隨便拿個大點的盆就可以了。而且清潔非常簡單，直接用貓砂鏟等工具將污染的貓砂剷除就行了。

開放式貓砂盆（波奇網提供）

2. 封閉式貓砂盆：其優點在於隔絕味道的效果明顯，也不會因為貓咪扒拉貓砂而弄得盆子周圍一片狼藉，另外就是很好的保證了貓咪如廁的私密性。眾所周知，貓咪是很敏感的動物，因此部分貓咪寧可憋着也不願在人面前如廁。但同時，由於封閉式貓砂盆用料較多，因此價格也要比開放式的貴不少，而且清潔起來也比開放式的稍許麻煩一點。

封閉式貓砂盆（波奇網提供）

至於如何挑選貓砂盆，主要看貓主的忍受能力，如果不介意空氣中貓咪排泄物的味道，也不介意盆邊偶爾散落的貓砂，那麼開放式貓砂盆，更實惠一點；如果貓主忍受能力較差，那麼還是封閉式的比較合適。當然不管開放式還是封閉式，貓砂盆的質量最重要，由於貓砂盆基本都是塑料的，因此質量不好的貓砂盆很容易帶有強烈的氣味，且久久不散，對於貓咪來說，在這樣的地方如廁，也是對牠忍受力的考驗。另外，質量不好的貓砂盆所用塑料非常薄，在貓咪如廁，主人挪動時，容易發生碎裂。

二、如何挑選貓砂

現在普遍使用，市面上也較易買得到的貓砂是木屑貓砂、紙屑貓砂、水晶貓砂、凝結貓砂這四種，其在成分、質地、除臭功能等方面的區別，具體見下表。

各類貓砂的區別：

水晶貓砂（波奇網提供）

凝結貓砂（波奇網提供）

在挑選貓砂上面，主要還是根據貓主的個人喜好來定。也可以每種都買一些，讓貓咪自己挑選。但最關鍵一點就是有的貓砂為了顯得除臭性能好，會添加香味劑在裏面，這其實對貓咪來說是一種刺激。

三、如何訓練貓咪使用貓砂盆

1. 當新購買回貓砂盆和貓砂後，應先讓貓咪對其有個適應過程，讓牠知道其沒有危險性，接受牠的存在。可以適時的將貓咪抱進貓砂盆中，適應貓砂的觸感，並允許牠扒拉貓砂。

2. 發現貓咪有如廁動作時，及時將貓咪抱進貓砂盆，或者在貓咪吃飽喝足後，將其於貓砂盆關在一個相對較小的空間中。

3. 可以選擇使用一些引誘劑之類的物品。

4. 在貓咪學會在貓砂盆中如廁後，應將貓砂盆移至一個通風、乾燥，而又相對不顯眼的地方，但必須讓貓咪知道貓砂盆去了哪。

其實貓咪在如廁方面的訓練還是相對簡單的，只要主人賦予一定的耐心，都能取得成功。

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