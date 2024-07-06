流浪貓咪兄弟飄泊多年 小區內暖心女子這樣做 兩貓生從此不一樣
撰文：貓與愛的世界
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兩年來，社區內都遊蕩着兩隻小貓，一隻棕色，一隻橙色，牠們相依為命，但對人類保持警惕。
一天，救援人員朱莉發現棕色的小貓狀況太差了，牠的皮毛嚴重打結，無法抵抗惡劣的天氣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
她決定幫助這隻小貓，發現牠和橘貓分不開後，改變主意要一起拯救牠們。
很快，在其他救助人的幫忙下，兩隻貓成功被捕獲了，並送去了醫院。
命運巨輪轉動，貓生從此不一樣：
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在給貓貓做檢查的時候發現：小貓對檢查的接受程度很高，尤其是棕色的那隻剃毛啥的都很平靜。
原來，棕貓貓「尚伯坦」曾經是一隻家貓，走失過一次，被找回的時候，主人已經不想要牠了。
尚伯坦便獨自流浪，碰到了橘貓伏爾泰，牠們很快成為了朋友，一起闖蕩，從未分開。
直到現在，兩個小傢伙一起被救援送到了新家。
牠們依然相互依賴，一起散步，一起睡覺。有時候一隻去醫院，另一隻還會等待。
兩個小傢伙相互陪伴着相互鼓勵，逐漸適應了現在有家的生活。
相信以後也會一起幸福下去，這算不算是有福同享有難同當了？
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