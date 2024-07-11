肥貓拒絕愛的抱抱　痛苦掙扎秒摔地　爺爺心疼哀號：我的乖孫啊

一名網友家中養了不少貓咪，日前他捕捉到自己年邁父親要抱起家中的肥胖虎斑貓，結果貓貓不想被抱竟然各種掙扎，但在鏡頭下就看起來因為貓咪太胖抱不動，不小心失手摔在地上的爆笑畫面。



X(原推特)一名網友「marco74444」家裡養了不少流浪貓，一堆毛孫都是爺爺奶奶捧在手心上疼的寶貝，網友也經常拿起相機拍下年邁的父母與調皮搗蛋貓咪的快樂日常，吸引不少喜歡貓咪的網友追蹤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

看來肥貓不喜歡被爺爺抱起來（instagram@marco77774）

日前網友捕捉到一幕爆笑畫面，只見爺爺抱起家中超胖的虎斑貓想要撸，奈何貓咪心不甘情不願的被抱起來之後竟然當場直接掙扎逃脫，在鏡頭下就像是爺爺抱起一桶超巨大的虎斑瓦斯桶後手滑，讓虎斑瓦斯桶就這樣摔到地上，但其實真相是貓咪不想被抱，一個翻身自己脫逃了。

點擊圖片看肥貓墮地瞬間：

照片在網路上吸引超過百萬人瀏覽，網友留言表示：

這是不是一種老人手部無力辛酸畫面流出的狀況。

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其他網民回應：

「貓貓滿臉寫著不想被爺爺抱的表情」、

「胖貓胖歸胖，但牠們身手還是很矯健的」、

「我本來以為這種胖成瓦斯桶的貓咪反應會很遲鈍，沒想到還蠻身手矯健的」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】