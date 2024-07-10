貓咪思念逝去狗狗深情一幕 輕撫照片的耳朵盡顯溫情：跟從前一樣
撰文：狗與愛的世界
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國外網友@Asya Cutrino 養了只名叫“Cleo”的狗狗，牠特別熱情，總是會開心的搖着尾巴跟所有人打招呼。
只可惜，不久前，Cleo回到汪星去做小天使了，而家裏的虎斑貓知道後，則做出了一個神奇的舉動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
牠看着牆上Cleo的照片，突然起身伸出貓掌撫摸，彷彿是在思念着自己最好的汪朋友。
從畫面中可以看到，虎斑貓跳到櫃子上仰頭望着牆上Cleo的照片，搖了幾下尾巴後便整隻貓起身趴上前，撫摸着照片中Cleo的耳朵。
這個動作讓網友立刻想到以前，貓咪的確經常偷玩狗狗耳朵的畫面...
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許多人看到貓咪的行為後都十分難過：
「牠在想念牠的好朋友。」
「牠摸了照片中的耳朵，就跟以前一樣。」
再來看一個跨物種深厚友情的故事：
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