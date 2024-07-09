摸黑去廁所時總擔心踩到貓咪 漫畫家畫出貓奴趣事：毛茸茸VS拖鞋
撰文：貓與愛的世界
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網友@tanaka_fujimoto 是一位漫畫家，還是一位鏟屎官，他很喜歡將自己養貓的經歷分享出來，總能引起很多養貓人的共鳴。
就比如說：不管你用什麼方式坐着，小貓都能趴在你身上！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
點擊圖片看貓奴所畫出的漫畫，你是否也很有共鳴？
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還有：平時總感覺被貓監視了！
因為貓一會在房間裏，一會又跑到身邊看人工作，但出去的時候又發現牠在客廳走廊…就好像無時無刻都會看到貓，牠時刻都在盯着人類的錯覺。
最近，他分享的一篇，真的是戳中諸位鏟屎官的點了。
他說，在一天中很累很累，注意力不集中的時候……
突然感覺腳邊毛茸茸的，如果光着腳的話，這種感覺會更明顯，這種時候你就會有一個念頭：不會是踩到貓了吧！
回過神來一個反撲，抬起腳要跟貓貓道歉…結果發現碰到的根本不是貓，是拖鞋…
雖然但是…我真的以為只有我會這樣哈哈哈～
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開冷氣後貓咪秒藏身這位置 鏟屎官很是擔心 你家貓咪喜歡空調？流浪貓咪兄弟飄泊多年 小區內暖心女子這樣做 兩貓生從此不一樣捕鼠高手貓成店裏特殊員工 工作就是睡覺、吹風扇、討摸盡享福利大塊黑白毛巾掛樹上？路人報警成功救出這逃家賓士貓：貓界哈士奇街頭小霸王貓咪被收養 1個月後變無敵黏人精 網民：是被愛感化當橘貓遇上按摩槍時 接觸瞬間徹底淪陷 反應讓網民融化：牠醉了好動愛搗亂多趾症貓咪突然安靜下來 貓奴揭精神分裂背後真相是？
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