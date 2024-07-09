摸黑去廁所時總擔心踩到貓咪　漫畫家畫出貓奴趣事：毛茸茸VS拖鞋

網友@tanaka_fujimoto 是一位漫畫家，還是一位鏟屎官，他很喜歡將自己養貓的經歷分享出來，總能引起很多養貓人的共鳴。



貓咪總會出現在你意想不到的地方。（x@tanaka_fujimoto）

就比如說：不管你用什麼方式坐着，小貓都能趴在你身上！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不管你用什麼方式坐着，貓咪都可糾纏着你。（x@tanaka_fujimoto）

越睡越熱了（x@tanaka_fujimoto）

點擊圖片看貓奴所畫出的漫畫，你是否也很有共鳴？

+ 11

還有：平時總感覺被貓監視了！

因為貓一會在房間裏，一會又跑到身邊看人工作，但出去的時候又發現牠在客廳走廊…就好像無時無刻都會看到貓，牠時刻都在盯着人類的錯覺。

最近，他分享的一篇，真的是戳中諸位鏟屎官的點了。

他說，在一天中很累很累，注意力不集中的時候……

放工回家，已很疲倦。（x@tanaka_fujimoto）

突然感覺腳邊毛茸茸的，如果光着腳的話，這種感覺會更明顯，這種時候你就會有一個念頭：不會是踩到貓了吧！

這個觸感，難道是踩到貓咪尾巴了？（x@tanaka_fujimoto）

回過神來一個反撲，抬起腳要跟貓貓道歉…結果發現碰到的根本不是貓，是拖鞋…

不用緊張，只是拖鞋（x@tanaka_fujimoto）

雖然但是…我真的以為只有我會這樣哈哈哈～

延伸閱讀：為面臨安樂死貓咪送上特製輪椅 癱瘓的牠第一反應竟然是這樣（點擊連結看原文）

+ 21

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】