捕鼠高手貓成店裏特殊員工 工作就是睡覺、吹風扇、討摸盡享福利
撰文：狂丸研究所
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勞雷爾山家得寶倉儲店曾飽受鼠患的困擾，為了解決倉庫裏總是有老鼠的問題，他們在當地的收送所收養了一隻小貓「Leo」，牠是一位捕鼠名將。
不出所料，Leo的工作非常出色，很快就把倉庫裏的老鼠抓光了，獲得了大批粉絲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
為了表彰牠的辛勤工作，Leo被評為年度最佳員工。
然鵝，粉絲們卻更關心牠的員工福利：
「Leo什麼時候才能升為經理呢？」
「作為最佳員工，牠能得到什麼福利？能得到一個專屬停車位嗎？還是有額外的假期？」
……
關於這些，公司很快給出了回應。
表示Leo的工作時間彈性，主要看牠心情，牠更多是在自己的小牀上睡覺，或者是在店裏閒逛。
天熱的時候，員工們會給他吹風扇；晚上的時候，牠會睡在一個封閉的地方；牠也植入了晶片，擁有自己的AirTag，隨時被追蹤行蹤，不怕跑丟。
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重點是：罐罐、玩具管夠！
看到Leo的福利這麼好，不少粉絲自閉了，表示人不如貓，還有一些人覺得自家貓也應該去工作：
看看Leo，再看看我家貓，就知道在家裏吃白飯！罰牠出去打工！
貓：？？？
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