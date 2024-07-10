12歲愛笑老貓兩年兩度被退養 牠笑對命運最終敲響幸福巨鐘
撰文：貓與愛的世界
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10歲的奶牛貓「瓦莉」在主人離世後被帶到了社區貓俱樂部，她需要在那裏進行短暫的過渡，尋找新的主人。
瓦莉是一隻很甜蜜的小貓，牠很愛笑，看到每個人都要貼貼，露出自己的可愛笑容。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
可就算如此，半年過去了，依舊沒有人願意給瓦莉一個家。
沒辦法，大家只能將她送去收容所，期待給她找到更多的領養機會。
或許是太想要一個家了，瓦莉來到收容所後，總是通過敲打玻璃來引起人們的注意和撫摸。
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這個行為很快幫助牠擁有了一個新家，可惜這次收養並沒有持續太久。
瓦莉並不適應多貓家庭，牠想要的是擁有主人100%的愛。
牠被送回了收容所，過了幾個月後，又被領養了，卻因為那家人的一些緣故，不能再養貓又被退了回來。
兩年的時間裏被退回兩次，是很糟糕的經歷，但瓦莉依然很樂觀愛笑。
大家都很心疼牠，希望有一個真正的長久之家願意收容牠。
好在命運不算太殘忍，這隻愛笑的12歲老貓找到了一個幸福的家，牠很愛這個主人。
而新主人也很愛很愛牠~
一人一貓各方面都很契合，Happy ending啦~
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