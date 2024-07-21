女子到收容所想領養德牧　一個意外竟帶了汪兄弟回家：找到好歸宿

收容所內一對德國牧羊犬兄弟在所內待了很久都沒人要，只能眼睜睜看其他同伴被領養走，自己成為沒人要的狗狗。但一名只想認養一隻德牧的女子來到收容所後卻只定要一次帶走兩隻狗狗，這讓收容所人員十分震驚，還不斷要女子再三確認過是否要一次領養兩隻。



根據《The Dodo》報導，美國華盛頓本頓富蘭克林人道協會(Benton-Franklin Humane Society,BFHS)有兩隻德國牧羊犬名叫布魯諾(Bruno)與歐利（Ollie），歐利跟布魯諾雖然都是德牧但實際上並沒有任何血緣關係，只是歐利在收容所內待了537天，布魯諾則生活了280天，牠們都在等待一個新家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名只想認養一隻德牧的女子來到收容所後，卻指定要一次帶走兩隻狗狗，這讓收容所人員十分震驚，還不斷要女子再三確認過是否要一次領養兩隻。（TANA WHELAN）

布魯諾當初還是小狗的時候就被送到收容所內，原飼主因為生重病無法再照顧牠，只能忍痛將狗狗送到收容所安置，過沒多久布魯諾被安排與歐利住在一起，儘管這兩隻狗之前從來不認識，但牠們見到對方就像是親兄弟一樣親密，總是會互相玩耍還會撒嬌，不過可惜的是牠們一直沒人認養，不少領養人覺得牠們沒有什麼特色，就這樣看著所內其他同伴都找到家，只剩牠們一直沒人要。

初遇狗狗的一幕，汪星人顯得很興奮：

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不過奇蹟總是會降臨的，一名名叫蕙蘭(Tana Whelan)的女子與她的丈夫保羅(Paul Whelan)日前來到本頓富蘭克林人道協會收容所挑選他們想收編的毛孩，蕙蘭一眼就看上了布魯諾，同時也注意到旁邊的奧利，原本只打算收養一隻狗的蕙蘭在觀察過布魯諾與奧利的互動後，立刻向收容所人員表示要領養牠們回家。

蕙蘭表示，當時她跟老公只想挑一隻帥氣的德國牧羊犬回家，但她仔細觀察過布魯諾與奧利的互動後，便明白如果只帶走其中一隻是絕對不行的，「我做不到這麼殘忍的事情，儘管知道牠們不是親兄弟，但我不能拆散牠們」。因此當蕙蘭與收容所員工說她要一次領養兩隻狗時，在場所有工作人員都相當傻眼，因為他們從來沒遇過沒詢問任何狀況就要一次帶走兩隻狗的認養人。

曾是收容所內一對沒人領養的德國牧羊犬兄弟，如今終於有自己的家。（TANA WHELAN）

經過一番審核後，蕙蘭與老公一起把布魯諾跟奧利接回家照顧，目前牠們在辛家都適應得相當良好，兩隻狗狗也總是形影不離。蕙蘭說，還好當初堅持一次帶走兩隻，不然奧利跟布魯諾一定其中有一方會很傷心。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】