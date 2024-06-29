熱情拉拉最喜歡與人親近 這次卻一反常態更嚇到想哭 真相曝光了
撰文：聯合新聞網
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即使是好客的狗狗看到獸醫也會崩潰。一隻熱情的拉布拉多開門迎接客人，定睛一看居然是牠的主治獸醫，當下露出驚恐的表情，一臉快要哭了。
一名飼主養了隻拉布拉多「Mickey」，她和狗狗的主治獸醫師是好朋友，日前某天晚上邀對方來家裡玩。飼主表示個性親人好客的Mickey原本會開開心心迎接所有未知的人，結果一打開門看到是獸醫，當場面露驚恐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
獸醫熱情地和Mickey打招呼，還把牠堵到牆邊要與牠握手，只見拉拉一臉驚魂未定默默伸手給對方握，眼睛卻不敢直視他，讓飼主在一旁哈哈大笑：
感覺我兒子要碎了。
拉拉Mickey是隻活潑的狗狗，點擊圖片看牠的日常生活照：
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網友表示：
彷彿訓導主任來家訪
其他網民留言：
「汪：下次有客人來請告知我，我要篩選下」、
「感覺牠快要離家出走了，這家不安全阿」、
「狗os：原來他們是一夥的」、
「是不是快哭了」。
飼主表示狗狗眼裡都是淚，後來有抱抱Mickey給予安慰，但狗狗依然很害怕，在主人懷中發抖到不行。
延伸閱讀：拉布拉多犬第一次到狗公園 表情反應極有趣 像在說：先讓我靜靜（點擊連結看全文）
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