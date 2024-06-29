熱情拉拉最喜歡與人親近　這次卻一反常態更嚇到想哭　真相曝光了

即使是好客的狗狗看到獸醫也會崩潰。一隻熱情的拉布拉多開門迎接客人，定睛一看居然是牠的主治獸醫，當下露出驚恐的表情，一臉快要哭了。



一名飼主養了隻拉布拉多「Mickey」，她和狗狗的主治獸醫師是好朋友，日前某天晚上邀對方來家裡玩。飼主表示個性親人好客的Mickey原本會開開心心迎接所有未知的人，結果一打開門看到是獸醫，當場面露驚恐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

拉布拉多看到獸醫到家裡來，仍默默伸手跟他握。（小紅書）

獸醫熱情地和Mickey打招呼，還把牠堵到牆邊要與牠握手，只見拉拉一臉驚魂未定默默伸手給對方握，眼睛卻不敢直視他，讓飼主在一旁哈哈大笑：

感覺我兒子要碎了。

拉拉Mickey是隻活潑的狗狗，點擊圖片看牠的日常生活照：

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網友表示：

彷彿訓導主任來家訪

其他網民留言：

「汪：下次有客人來請告知我，我要篩選下」、

「感覺牠快要離家出走了，這家不安全阿」、

「狗os：原來他們是一夥的」、

「是不是快哭了」。



飼主表示狗狗眼裡都是淚，後來有抱抱Mickey給予安慰，但狗狗依然很害怕，在主人懷中發抖到不行。

延伸閱讀：拉布拉多犬第一次到狗公園 表情反應極有趣 像在說：先讓我靜靜（點擊連結看全文）

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