貓奴工作期間睡著 半夢半醒夢到滑鼠長出了毛 一睜眼才知這是
撰文：貓與愛的世界
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網友@moiitter 說自己最近在沙發上睡覺的時候做了奇怪的夢，夢中的他正在工作，手上握着一個超大的鼠標。
但奇怪的是：鼠標竟然長出了毛，觸感非常滑膩。
沒過多久，小哥從夢中醒來，發現自己睡覺時，右手全程都抓着貓貓的屁股，而貓貓的表情看起來就習以為常，毫無反應。
重點是：小貓的樣子和夢中重合了，特別像個大號鼠標，而自己的動作也跟夢中一樣哈哈哈。
點擊圖片看看貓咪的可愛照：
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吃瓜群眾忍不住說了：
看起來小貓平時應該很愛拍屁屁誒，所以被抓屁股都沒有生氣！
還有人替網友表示慶幸：
還好是貓，要醒了發現真是一個『鼠』標，就有意思了哈哈哈~
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