貓奴工作期間睡著　半夢半醒夢到滑鼠長出了毛　一睜眼才知這是

網友@moiitter 說自己最近在沙發上睡覺的時候做了奇怪的夢，夢中的他正在工作，手上握着一個超大的鼠標。



但奇怪的是：鼠標竟然長出了毛，觸感非常滑膩。

為何滑鼠會長出毛來？（x@moiitter）

沒過多久，小哥從夢中醒來，發現自己睡覺時，右手全程都抓着貓貓的屁股，而貓貓的表情看起來就習以為常，毫無反應。

喵：有什麼不滿嗎？（x@moiitter）

重點是：小貓的樣子和夢中重合了，特別像個大號鼠標，而自己的動作也跟夢中一樣哈哈哈。

點擊圖片看看貓咪的可愛照：

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吃瓜群眾忍不住說了：

看起來小貓平時應該很愛拍屁屁誒，所以被抓屁股都沒有生氣！

還有人替網友表示慶幸：

還好是貓，要醒了發現真是一個『鼠』標，就有意思了哈哈哈~

延伸閲讀：為面臨安樂死貓咪送上特製輪椅 癱瘓的牠第一反應竟然是這樣（點擊連結看原文）

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