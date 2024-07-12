小狗被蜜蜂螫傷 臉腫成2倍大 網民：很想笑但更希望牠早日康復
撰文：狗與愛的世界
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居住在北卡州羅裏市的41歲女子「莫舍爾」是一名寵物中途之家的寄養員。這段時間，她一直在幫忙照顧一隻名叫“克勞德斯”的比特幼犬。
前幾天，克勞德斯在後院與狗狗「Seven Sundays」和「Big Boss」玩耍時，竟然慘遭到了黃蜂的攻擊！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
從照片中可以看到，小小的克勞德斯因為被黃蜂螫傷，臉竟然腫成了平常的2倍大，頭重腳輕的模樣看起來就像是卡通Q版人物，又可愛又慘哈哈哈！
莫舍爾表示，雖然3隻狗狗都被螫傷，但因為克勞德斯身形比較小，所以傷勢比較嚴重，必須留在獸醫那接受治療並觀察一整天。
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不過，幸好在經歷多次的治療後，克勞德斯腫脹的情況已經恢復，可以出院。
目前，3隻狗狗的狀態都十分健康，那就希望牠們未來可以找到合適的新家吧～
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