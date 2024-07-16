女子家中驚見神秘黑狗　終揭牠原來是家中愛犬帶來的好友：約會中

日前在美國明尼蘇達州，一名19歲的女子史黛拉（Stella Hennen）經歷了一場溫馨有趣的「入侵」事件。正當她準備下樓抓賊時，竟發現潛入家中的小偷是一隻友善的大黑狗，然而狗狗闖入的原因卻讓她哭笑不得。



史黛拉表示，當時她獨自在家，悠閒地在房間休息，突然聽見家中傳出異響。心頭一驚的她立刻下樓查看。當她走到一樓時，發現家門居然被打開了。正當她擔心可能遭遇小偷時，一隻不知從哪裡來的可愛黑狗突然出現在她眼前，開心地搖著尾巴向她打招呼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

家中大門被打開了？（TikTok@stellywellybelly）

史黛拉被這突如其來的訪客嚇了一跳，但很快就被這隻黑狗的熱情所感染。而她飼養的狗露娜（Luna）則淡定地趴在沙發上，頭也不回地看著前方，完全不在意家裡多了隻陌生狗狗。史黛拉忍不住說道：「你不是我養的狗，你是誰？你太可愛了。」

黑狗狗相當熱情，反觀露娜一臉心虛的撇過頭，實在讓主人哭笑不得。（TikTok@stellywellybelly）

隨後，史黛拉決定暫時將這隻黑狗留在家中，並給牠倒了一碗水。她將這段意外經歷拍攝下來並分享在TikTok上，並表示：

看來我們家要多一個成員了。

這段影片一出迅速爆紅，獲得了超過760萬的點閱率。網友們紛紛留言：

「狗狗偷帶小男友回家，結果被妳抓包！」、

「你家狗狗看都不看她一眼哈哈哈」、

「狗狗表示‘你現在是我的朋友了’」、

「我們需要後續！」



事後，史黛拉推測門應該是露娜開的，因為她從兩年前就開始訓練露娜學會開門。這隻黑狗可能是露娜偷偷帶進來的朋友。經過確認後，史黛拉發現黑狗是鄰居養的。於是她決定讓他們繼續在家中玩耍，直到她要出門時，才結束了狗狗的約會，並將黑狗帶回鄰居家。她還告訴鄰居這段有趣的經歷，表示未來會讓狗狗們繼續一起玩耍。

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