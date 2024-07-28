帶邊牧去散步險中暑　牠一個聰明舉動自救獲網民激讚：18歲智商

「狗界愛因斯坦」邊境牧羊犬智商出了名的高，遇到生命安全還會懂得自救。有飼主帶邊牧清晨去運動狗狗不幸中暑，危急之際邊牧跳下河即時幫自己解除危機。



一名女飼主分享日前凌晨六點左右帶家裡的狗狗外出到河堤邊跑步，早上氣溫約27度還不算太高，由於路上沒什麼人，她就放開牽繩讓狗狗自由奔跑一會兒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

邊牧和同伴玩太嗨不幸中暑。（小紅書）

但也許是狗狗們互相追逐一時跑太快，邊牧突然跑到飼主面前站著不動攔住她，她以為狗狗只是累了就慢慢走陪伴，沒想到邊牧突然像喝醉一樣腿軟走不穩，她馬上意識到應該是中暑了，但當時的地點離家和能叫計程車的地方都很遠，讓她相當焦急。

飼主只能趕緊到河邊去給牠撈點水降溫，邊牧突然噗通跳入河裡，她當時被嚇到，怕狗狗因中暑沒力氣游泳會溺水，自己也不會游泳無法去救牠。

聰明邊牧的生活日常：

不過邊牧一下水就馬上向後仰，在河中撲騰露出腦袋，飼主趕緊單手拎住後頸把狗狗拖上岸，泡過水後牠明顯好轉了，反而是飼主被嚇到頭暈手抖。

中暑的邊牧自己泡水後無大礙。（小紅書）

事後她打給男友後才知道邊牧有多聰明，先前有過多次中暑經驗都會跑下水涼快一下，而且還刻意引導飼主過去河邊，以防萬一上不來可以即時救自己。她表示真的被邊牧的智商折服了，「我感覺牠的智商有18歲」，並呼籲飼主們夏天遛狗一定要觀察毛孩的狀況，即使是清晨不到6點的溫度都可能中暑。

延伸閱讀：與愛犬失散7年 突然在社交平台驚見熟悉面孔 感動重逢全記錄（點擊連結看全文）

+ 7

延伸閱讀：

97人搶認養 狐獴找到南投新家

遛狗該在飯前or飯後？鏟屎官搞錯順序下場曝「汪星人易患1恐怖疾病」致死率極高

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】