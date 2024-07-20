炎炎夏日北京犬受不了 液態化放空表情引發網民狂笑：涼冷氣吧
撰文：狗與愛的世界
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夏天來臨，日本白天的溫度已經高達30度。
這不，一鏟屎官就貼出了自家愛犬融化成液體的照片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
只見狗狗「Mucho」躺在家裏的地板，身體就像是液態狀融化的香草冰淇淋，露出了一小截的舌頭。
牠兩眼放空的模樣，完美詮釋出了夏天的疲勞感~哈哈哈！
Mucho只是舌頭有點長，有點慵懶罷了~
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鏟屎官表示，Mucho不僅是一隻天生擁有長舌頭的狗狗，還是一隻愛打瞌睡的小懶汪，最喜歡躺在家裏的各個角落休息。
而因為最近天氣漸漸炎熱起來，Mucho便只喜歡躺在家裏一邊吹冷氣一邊放空。
不得不説，透過狗狗的臉就已經能感受到有多熱了~哈哈哈！
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