為食哈士奇為了吃到零食 擠到男女主人手臂中間：臉被夾扁不放棄
撰文：狗與愛的世界
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日本網友@nikoniko_days 養的哈士奇「琥珀」，是一隻非常貪吃的狗狗。
這天，網友們正在吃南瓜點心，琥珀聽到熟悉的聲音後，瞬間就認出這是自己可以吃的零食。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
於是，牠立刻把臉塞進了網友們手臂中間，努力往前推進。
琥珀這麼可愛，你也喜歡牠嗎？
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原本天生一臉嚴肅的臉蛋被擠成一球一球的，眼睛都睜不開卻還是吐出舌頭，彷彿在説：
讓..我..吃..零..食，一口就好！
琥珀為了零食努力的模樣被分享到網上後，許多人紛紛評論：
「被壓扁的臉太可愛了，感受到狗狗的意志力了！」
「即使臉被壓扁了，還是能感受到牠想要吃零食的精神。」
「這就是養狗的小樂趣，看牠們做出一些無厘頭的事~哈哈哈！」
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