為食哈士奇為了吃到零食　擠到男女主人手臂中間：臉被夾扁不放棄

日本網友@nikoniko_days 養的哈士奇「琥珀」，是一隻非常貪吃的狗狗。



這天，網友們正在吃南瓜點心，琥珀聽到熟悉的聲音後，瞬間就認出這是自己可以吃的零食。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

琥珀是隻貪吃的哈士奇。（X@nikoniko_days）

於是，牠立刻把臉塞進了網友們手臂中間，努力往前推進。

琥珀這麼可愛，你也喜歡牠嗎？

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原本天生一臉嚴肅的臉蛋被擠成一球一球的，眼睛都睜不開卻還是吐出舌頭，彷彿在説：

讓..我..吃..零..食，一口就好！

為了吃到零食，琥珀用盡方法。（（X@nikoniko_days））

琥珀為了零食努力的模樣被分享到網上後，許多人紛紛評論：

「被壓扁的臉太可愛了，感受到狗狗的意志力了！」

「即使臉被壓扁了，還是能感受到牠想要吃零食的精神。」

「這就是養狗的小樂趣，看牠們做出一些無厘頭的事~哈哈哈！」



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