為食哈士奇為了吃到零食　擠到男女主人手臂中間：臉被夾扁不放棄

撰文：狗與愛的世界
出版：更新：

日本網友@nikoniko_days 養的哈士奇「琥珀」，是一隻非常貪吃的狗狗。

這天，網友們正在吃南瓜點心，琥珀聽到熟悉的聲音後，瞬間就認出這是自己可以吃的零食。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

琥珀是隻貪吃的哈士奇。（X@nikoniko_days）

於是，牠立刻把臉塞進了網友們手臂中間，努力往前推進。

琥珀這麼可愛，你也喜歡牠嗎？

+14

原本天生一臉嚴肅的臉蛋被擠成一球一球的，眼睛都睜不開卻還是吐出舌頭，彷彿在説：

讓..我..吃..零..食，一口就好！
為了吃到零食，琥珀用盡方法。（（X@nikoniko_days））

琥珀為了零食努力的模樣被分享到網上後，許多人紛紛評論：

「被壓扁的臉太可愛了，感受到狗狗的意志力了！」
「即使臉被壓扁了，還是能感受到牠想要吃零食的精神。」
「這就是養狗的小樂趣，看牠們做出一些無厘頭的事~哈哈哈！」

延伸閱讀：哈士奇到狗公園交不到朋友　一個表現令網民很同情：快去陪牠玩吧（點擊連結看全文）

+13

延伸閱讀：積羅素犬機場消失17天　橫跨16000公里終於抓到牠：國際通緝犯（點擊連結看全文）

+12
拉拉突然戲精上身倒地暴斃？狗主真情配合演出　真相令人會心一笑女子家中驚見神秘黑狗　終揭牠原來是家中愛犬帶來的好友：約會中小狗被蜜蜂螫傷　臉腫成2倍大　網民：很想笑但更希望牠早日康復從收容所領養狗狗後　牠1個舉動令網民動容：眼裏滿是感激~謝謝你流浪狗在街上淋雨　巴士司機見狀呼喊牠　1動作獲網民激讚：好暖流浪狗為救埋在土裏小貓　1小時不間斷爪子都磨出血　學生們感動

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

日本
雪橇犬（哈奇）
寵物
動物熱話
狗與愛的世界