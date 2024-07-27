貪吃芝娃娃看到零食後秒表情失控 崩壞表情有點嚇人：像恐怖片般
撰文：狗與愛的世界
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日本網友@echigoyamoke 家裏養了2隻芝娃娃，「Tamao」和「Sanme」。
Tamao是一隻內建多樣表情包的狗狗，小小的臉蛋和充滿靈魂的雙眼，看到食物會不自覺露出芝娃娃天性。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這天，網友拿出了一塊狗狗最愛的紅薯，Tamao的表情瞬間從放空變得滿臉渴望，眼睛張的大大的朝着食物衝了過去。
兩隻芝娃娃在家中的古怪樣：
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Tamao就像是看到獵物的猛獸，睜着大眼睛大口咬着地瓜，表情崩壞到彷彿是恐怖電影裏的場景~哈哈哈！
嗯，不愧是看到美食誠實的臉啊～
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