狗主結婚當天收到噩耗　愛犬在寵物店竟因中暑離世：才分開一天

近日，廣西玉林，陳女士剛舉辦完婚禮就被寵物店通知自家狗狗死亡。



（波奇網提供）

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據陳女士介紹，因為忙於辦婚禮，擔心婚禮當天太忙了顧不上照顧狗狗，為了給狗狗最好的環境和照顧，自己在6月6日將狗狗送到了寵物店寄養。

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然而在7日婚禮當晚，陳女士突然接到了寵物店的電話。對方稱她的狗狗「拿鐵」突發狀況正在搶救。

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陳女士一下子慌了，立刻趕去醫院，但是發現最終狗狗因高溫中暑離世。

她內心非常不能接受，這才分開了一天，寄養僅僅一天，就接到這樣的噩耗。

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而寵物醫院出具的死亡診斷中，顯示狗狗體溫40℃+，死於中暑。

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陳女士表示自己的狗狗寄養時身體健康活潑，無任何異常。

事發期間店內兩天未開空調，自己狗狗的籠子位於角落無法吹到風扇，因此要求店家賠償狗狗的購買費、治療費等費用。

而寵物店方的解釋居然是説因為陳女士要求遛狗才導致狗中暑，不願擔全責。

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目前陳女士已經向12345平台反映，並準備通過法律程序起訴店家。

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對於陳女士和「拿鐵」的遭遇，我們也非常憤怒和痛心，對於養寵物的人們來説，寵物就像家人一樣珍貴。

而當主人最怕的大概就是寵物有一天會離開自己吧，特別是這一天來的猝不及防的時候，任誰都無法接受。

所以我們在擁有牠們的時候，要儘可能的保護好牠們，千萬不要把牠們交給不負責任的人，哪怕對方是專業寄養的寵物店，也要審慎評估對方的環境和態度，畢竟不是所有人都真心喜歡寵物。希望這樣的悲劇永遠也不要再發生了。

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