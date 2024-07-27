帶浪貓回家時曾遭嚴斥不准進客廳 　幾年後一畫面證實牠地位不凡

一名網友在路上撿回一隻流浪虎斑貓回家養，起初家裡爸媽非常反對養貓，結果後來他們竟然成了最寵貓咪的人，不但放任貓咪吃好吃滿，就連曾經禁止貓咪爬上客廳茶几跟沙發的家法現在也已經廢止。



小紅書一名網友「煤氣罐罐豬咪姐」分享一段影片，家中養了一隻虎斑貓名叫咪姐，是飼主當初從路上撿回來的流浪貓，起初咪姐剛被撿回家的時候，父母親是相當反對的，認為幹嘛沒事撿一隻流浪貓回家，甚至嚴格規定貓咪不可以爬上客廳沙發跟茶几，否則就不准在家裡養貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

只是幾年時間，已胖成這個樣子。（小紅書@煤氣罐罐豬咪姐）

結果沒想到親人的咪姐很快就融化了老人家的鐵石心腸，一開始咪姐剛被撿回來的時候還是瘦巴巴的流浪貓，現在飼主父母的餵養下已經胖成一隻「阿嬤養的貓」，已經完全無視家法直接躺在茶几或沙發上睡覺，父母見狀也沒有責罵或是把貓咪趕下去，而是開心的看著肥嘟嘟的毛孫進入香甜的夢鄉表示「反正天氣熱，茶几很涼，牠愛睡哪就睡哪吧」，反差之大讓飼主忍不住笑出來。

早已是家中寶貝（小紅書@煤氣罐罐豬咪姐）

影片在網路上吸引網友熱議，網友留言表示：

「老人家都這樣欸，一開始最討厭毛小孩的是他們，最寵毛小孩的最後也是他們」、

「親人的毛孩真的會特別討老人喜歡」、

「我爸媽一開始看到我養貓也是生氣的說要丟掉貓，結果貓咪對他們撒嬌馬上就融化了」。



貓咪家中地位明顯可見：

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