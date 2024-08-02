帶貓咪回家擔心父親會冷待甚至被趕出門　沒想到喵星人魅力沒法擋

網友在看領養帖的時候發現了一隻超可愛的長毛三花，她怕貓被人搶先領養，沒跟家裏人商量直接就將貓帶回了家。



但回家之後害怕了，怕父親不同意，因為她爹曾表示：絕對不會養任何寵物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這麼可愛的貓咪，怎會不喜歡。（youtube@こなつライフ）

果不其然，父親很不高興，但也沒說把貓趕出去，而是選擇做熟悉的陌生人。

擔心嚴父會不喜歡貓咪。（youtube@こなつライフ）

網友也不敢觸父親黴頭，就把貓先放在自己卧室裏適應環境。

帶貓咪回家後，父親會有何反應呢？

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沒想到養貓的第二天，就看到父親跪坐在地上逗小貓玩，一人一貓看起來關係特別好。

網友就趁機建議是不是可以讓貓在家裏多個地方溜達溜達了，淪陷於貓貓美麗的父親果然同意了。

貓貓這下得到了全家人的喜愛。

說起父親為啥不讓養貓，網友說：「小時候家裏有一隻小貓，跟我一起長大，它是我爸爸的寶貝，後來貓貓過世了，爸爸特別難過，就發誓再也不養寵物了。」

就算如此，喜歡貓的心還是沒有變，所以才淪陷這麼快吧~

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