拉布拉多犬學會開門 曾把貓咪關到門外 喵星人這次要復仇反擊
撰文：狗與愛的世界
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這隻拉布拉多犬名叫「Ruby」，非常的聰明。最近，主人在門把手上綁了一個狗狗玩具，如果Ruby想到門廊吹風曬太陽的話，就能自己開門出去睡覺。
幾次教學後，Ruby很快就學會了，可以準確地咬住玩具拉開門。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
結果這天，家裏的虎斑貓跑了過來，牠好奇的也想要出去看看。而Ruby見狀，立刻幫忙把門拉開。
然後搞笑的一幕發生了，開門後Ruby下一秒直接關上門，就這樣把喵星人丟在了門外哈哈哈！
早前，狗狗曾在貓咪外出時，把門關上了，令喵星人沒法回家。這次牠要復仇了~
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主人看到後，趕緊把貓咪抱回家。然而幾個小時後，他就發現了貓貓的逆襲。
只見Ruby想出去吹風曬太陽，貓咪在高高的跳台上目睹牠出去後，直接把門關上然後飛速逃離現場。只留下錯愕的Ruby不停的汪汪求救哈哈哈！
咱就是說，牠倆在前世肯定是真的兄弟姐妹吧，太有默契了哈哈！
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