5星級酒店有隻神秘貓　享受奢華生活客人為牠來　真實身份不簡單

有時候真的很羨慕小貓！



2019年，英國倫敦的一家五星級酒店「The Lanesborough」聘請了一隻叫做「莉莉貝（Lilibet）」的小貓來當店貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

起初，我以為的店貓是那種需要招待客人的，看完才發現…就純享受哇？

享受奢華貓生（IG@the_lanesborough）

莉莉貝從來到酒店的那一刻起，就過上了奢侈的生活。

每天做的事就是躺着，要麼在酒店的窗台上、大牀上、昂貴的鋼琴上…甚至Vip客人的休息室……

你會為牠而特意來這酒店嗎？（IG@the_lanesborough）

酒店的工作員還組織了「貓咪委員會」，確保莉莉貝每天都能吃到整個倫敦最好的貓咪餐，像是魚子醬那種都是開胃小菜…

不僅酒店的待遇特別好，客人們還賊喜歡牠。

有貓咪陪伴的驚喜（IG@the_lanesborough）

每個來酒店的客人都對小貓咪稱讚不已，甚至有的人還跟酒店提議：

「莉莉貝差了一條珍珠項鍊和一個皇冠。」

酒店：安排！

在酒店不同地方，都可能遇上牠：

還有很多客人就是為了莉莉貝來住酒店的，酒店為了這群粉絲們還設置了一款名為「莉莉貝」的調酒。

因為貓貓很受歡迎，也鼓勵了該集團的其他酒店養店貓。

像是巴黎的酒店Le Bristol養了一隻叫做「Socrate」的緬甸貓，德國巴登巴登市酒店Brenners Park-Hotel & Spa養了只叫做「Kléopatre」的小貓。

巴黎的酒店Le Bristol養了一隻叫做「Socrate」（Franck Juery）

巴登市酒店Brenners Park-Hotel & Spa的Kléopatre（localforeigner）

看樣子是打算將店貓文化刻到集團文化裏哈哈哈。

就是，酒店還招貓嗎？

說起來你們可能不信：

我原來是貓，但現在應激變成人了，喵~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】