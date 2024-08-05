拆解貓咪夜間不斷換床睡的秘密 3真相曝光 其中1點更是與你有關
撰文：聯合新聞網
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許多貓咪睡覺的時候會一直換位置，每晚都在床上、地板上、椅子下面換來換去。
日本寵物網《ねこちゃんホンポ》專欄作家便指出，貓咪頻繁更換睡覺位置的現象並不罕見，且背後可能與3大因素有關。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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1. 溫度：貓咪會根據季節與溫度更換睡覺位置，例如天熱的時候會睡在浴室、走廊或玄關等涼爽的地方，天冷的時候喜歡躺在棉被、毯子上。所以不必擔心貓咪因為溫度更換睡覺的地方，因為牠們一定會選擇一個睡起來最舒服的地方。
2. 身心狀況：若貓咪正在承受壓力時，牠們可能會失眠、睡不好而到處走來走去。如果貓咪是因為受傷或生病而感到疼痛不適，也會想睡在一個比較隱蔽、狹小的空間，而非平時睡覺的地方。
3. 想靠近主人：有些貓咪會隨著主人的移動而改變睡覺的地方，例如主人上床睡覺時就會跑過來躺在主人身邊，有人說此舉是撒嬌的表現，也有人認為牠們是想要保護主人。
睡眠對貓咪來說很重要，飼主除了可以幫牠們準備舒服的貓床或貓屋，也可以打造幾個安全隱蔽的休息處，當然也要控制好室溫。如果貓咪是因為身心狀況而頻繁換睡覺地點，且伴隨食慾不振、排泄困難等症狀，建議及早帶貓咪到獸醫院進行檢查。
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