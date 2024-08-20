什麼顏色的貓咪愛咬人？網民熱議橘白配色呼聲最高：要成立關注組

你們覺得什麼配色的貓貓最喜歡咬人？



小紅書博主@包吉和花捲提醒大家：注意這種橘白配色的貓貓，會咬人！

是的是的，看這表情就是不好惹的貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一臉不好惹的貓（小紅書@包吉和花捲）

貓貓已經準備好了，誰伸手過來就咬誰！

喵：你想怎樣？有什麼不滿嗎？（小紅書@包吉和花捲）

鏟屎官這一提醒，立馬炸出很多同款配色的貓貓，大家紛紛表示，橘白配色的貓貓就是愛咬人，尤其是擁有黃嘴套的貓貓。

是時候成立黃嘴貓受害站小組了，家有同款貓貓的鏟屎官速來加入。

網民熱議什麼配色的貓貓最喜歡咬人？

@喵咪咪喵咪咪喵咪咪：同款黃嘴套（貓），真的很愛咬人！

（擼貓教授提供）

@噸噸噸肉浜：黃白（貓）不是善茬

一看便知不好應付（小紅書@噸噸噸肉浜）

@黃嘴小貓🐱的日常：高度贊同

（小紅書@黃嘴小貓）

@xxx：真的兇，天天抱一下都哈氣。

天天在哈氣，你在生氣些什麼？（小紅書@xxx）

@Mo：一身腱子肉和我媽對打，也是白中一點橘。

肌肉貓太可怕（小紅書@Mo）

@冬天：在打了！在打了！

先下手為強（小紅書@冬天）

@好運降臨：一直以為是小時候沒教好，原來是天生的。

貓不教，奴才之過（小紅書@好運降臨）

@摳搜小關（撿破爛版）：天天早上咬我腳丫子的選手，我也不知道為啥。

像是時刻都在準備要攻擊（小紅書@摳搜小關）

@Q彈小丸子🍡：黃嘴套都這樣子，但是小嘴太好親了。

小嘴巴真可愛（小紅書@Q彈小丸子）

多一種配色的貓貓也喜歡咬人，早上起來咬主人的腳。

@深藍：就她，大早上的趴牀上咬我腳。

咬人是例行公事（小紅書@深藍）

@Eleven：天天揍我，打得邦邦響。

奴才每天被貓咪虐打（小紅書@Eleven）

@萌二的蟎蟲眼：有嘴套子的都不好惹，白嘴巴隨便rua。

不咬人的時候，還是很可愛的（小紅書@萌二的蟎蟲眼）

只有橘白配色的貓貓會咬人嗎？圖樣圖森破（too young too simple）！

更多鏟屎官發現，自家貓不是這種配色，但一樣咬人、打人啊！

@小甜桃汁。：你以為這個（配色的）不會打人嗎？

你是兇手嗎？（小紅書@小甜桃汁）

@三分淑女七分浪：這個色又咬人，又抓手背，手上的傷沒好過。

手上的傷痕，都是你害的！（小紅書@三分淑女七分浪）

@momo：白貓頭頂一撮黑也咬人

喵：不是我（小紅書@momo）

@csinheaven：我們家這個嘴套姐，把我門都扒拉花了。

（小紅書@csinheaven）

@求你別睡好嗎：我家的直接站起來打人（看旁邊小貓崇拜的眼神）

還站起來打人（小紅書@求你別睡好嗎）

所以，貓貓是否咬人不能單純地依靠毛色來判斷，無論什麼配色的貓貓都會咬人。

記住，當貓咬人的時候要大聲叫喊並大罵貓咪，讓貓知道咬人是不對的行為。慢慢地，貓貓就會改掉咬人的壞習慣，就算咬人也不會用力咬。

你遇到過愛咬人的貓貓嗎？

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】