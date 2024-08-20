什麼顏色的貓咪愛咬人？網民熱議橘白配色呼聲最高：要成立關注組
你們覺得什麼配色的貓貓最喜歡咬人？
小紅書博主@包吉和花捲提醒大家：注意這種橘白配色的貓貓，會咬人！
是的是的，看這表情就是不好惹的貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓貓已經準備好了，誰伸手過來就咬誰！
鏟屎官這一提醒，立馬炸出很多同款配色的貓貓，大家紛紛表示，橘白配色的貓貓就是愛咬人，尤其是擁有黃嘴套的貓貓。
是時候成立黃嘴貓受害站小組了，家有同款貓貓的鏟屎官速來加入。
網民熱議什麼配色的貓貓最喜歡咬人？
@喵咪咪喵咪咪喵咪咪：同款黃嘴套（貓），真的很愛咬人！
@噸噸噸肉浜：黃白（貓）不是善茬
@黃嘴小貓🐱的日常：高度贊同
@xxx：真的兇，天天抱一下都哈氣。
@Mo：一身腱子肉和我媽對打，也是白中一點橘。
@冬天：在打了！在打了！
@好運降臨：一直以為是小時候沒教好，原來是天生的。
@摳搜小關（撿破爛版）：天天早上咬我腳丫子的選手，我也不知道為啥。
@Q彈小丸子🍡：黃嘴套都這樣子，但是小嘴太好親了。
多一種配色的貓貓也喜歡咬人，早上起來咬主人的腳。
@深藍：就她，大早上的趴牀上咬我腳。
@Eleven：天天揍我，打得邦邦響。
@萌二的蟎蟲眼：有嘴套子的都不好惹，白嘴巴隨便rua。
只有橘白配色的貓貓會咬人嗎？圖樣圖森破（too young too simple）！
更多鏟屎官發現，自家貓不是這種配色，但一樣咬人、打人啊！
@小甜桃汁。：你以為這個（配色的）不會打人嗎？
@三分淑女七分浪：這個色又咬人，又抓手背，手上的傷沒好過。
@momo：白貓頭頂一撮黑也咬人
@csinheaven：我們家這個嘴套姐，把我門都扒拉花了。
@求你別睡好嗎：我家的直接站起來打人（看旁邊小貓崇拜的眼神）
所以，貓貓是否咬人不能單純地依靠毛色來判斷，無論什麼配色的貓貓都會咬人。
記住，當貓咬人的時候要大聲叫喊並大罵貓咪，讓貓知道咬人是不對的行為。慢慢地，貓貓就會改掉咬人的壞習慣，就算咬人也不會用力咬。
你遇到過愛咬人的貓貓嗎？
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