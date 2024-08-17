一窩初生小貓被拋棄只有2隻僥倖活下來 義工悉心照顧後有奇蹟？
撰文：貓與愛的世界
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一窩出生沒幾天的小貓被人裝袋子裏拋棄了，當救助組織Foster the Furbabies 發現牠們的時候，只有兩隻小貓Winston 和Miller 艱難的活了下來。
因為貓貓的情況很差，經驗豐富的組織負責人@Gianna決定親自照顧牠們。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
起初，兩個小傢伙根本沒有辦法自主進食，Gianna就每隔2個小時，用針管喂牠們。
但貓貓的情況一直都不太好，有一段時間差點就噶了，直接進了監護室，那幾天Gianna連覺都不敢睡，日夜守護。
就這樣多次輾轉家和獸醫院之後，小貓的情況開始好轉，胃病也好了很多，終於可以自主吃飯了。
但沒想到的是，才好沒多久，倆貓都被發現感染了杯狀病毒，又回醫院了。
儘管，牠們都是小脆皮，但Gianna從未想過放棄。
小傢伙也很堅強，挺了過來，逐漸變得強壯。
或許是感受到了Gianna的愛，兩隻貓貓好像都把她當成了媽媽，每天都要膩歪。
一言不合就抱手手撒嬌，每次都呼嚕嚕的，特別可愛。
小貓們懂得不多，卻在用自己的方式來表達愛。
為此，Gianna驕傲地說：「貓是很貪吃的生物，但如果讓牠們在食物和我之間進行選擇，我必是首選。」
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