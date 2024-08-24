用同款姿勢記錄6年間哥基犬暴風式成長 唯一不變是這愛的抱抱
撰文：狗與愛的世界
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許多鏟屎官都會用拍照的方式記錄愛犬的成長。
一網友養了只哥基犬，名叫「Gabriel」。剛來到家時，牠只有3個月大，那時網友抱着Gabriel就像在抱着小朋友一樣，輕鬆又愜意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
6年後，網友在相同的位置，再次用同款懷抱的姿勢拍攝了一張照片。
點擊圖片放大看，哥基犬Gabriel的快樂成長：
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可以明顯的看到，隨着時間的流逝，Gabriel長大了許多，不僅外貌看起來更成熟了一些，體型也大了不少。
看到這一幕，真的不禁在感嘆時光的飛逝，主人與狗狗一起度過了幸福又溫暖的6年啊！
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