要維持與狗狗信任關行　這5個行為不要做　否則幸福狗生瞬間幻滅

狗狗願意將一生都託付給心愛的主人，但若是主人不斷做出令牠們失望的舉動，可能會導致狗狗對主人的幻想破滅。



日本寵物網《わんちゃんホンポ》便分享5件會讓狗狗失望的飼主態度及行為。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 欺騙撒謊：主人常對狗狗說謊，例如對狗狗說「要出去玩囉」，實際上是要帶狗狗去看獸醫，或隨口說「要去散步囉」，結果並沒有打算出門，這些舉動都會影響狗狗對主人的信任程度。

2. 沒有規律：飼主突然不按照以往固定的時間餵食、遛狗，或獎勵標準不一致，上次有給零食，這次卻沒有，這種互相矛盾的飼養態度也會讓狗狗感到失望。

3. 吝於讚美：許多人剛開始養狗時，為了讓狗狗學習各種指令，經常稱讚牠們，但隨著養狗時間越來越長，有些飼主認為狗狗已經訓練有素，就算完成某些指令也覺得理所當然，而漸漸忘記要稱讚狗狗，久而久之也會讓狗狗感到難過。

4. 感受不到愛：當狗狗被主人忽視、不被關注時，例如主人花很多時間都在照顧新養的小狗，牠們也會覺得「主人不愛自己了」而感到傷心難過。

5. 無法給予安全感：情緒起伏大、動不動就大小聲、不理解狗狗感受、沒有辦法給予狗狗安全感的飼主，可以說是最令狗狗失望的主人類型了。

為了避免讓狗狗對你感到失望，請記得多多稱讚、規則一致、不要戲弄，才能讓狗狗與你永遠保持良好的親密關係。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】