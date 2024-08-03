52度烈日下13歲老狗被養在屋頂上　瘦到皮包骨韓府竟稱非虐狗

在韓國濟州島西歸浦市一棟大樓的屋頂，住了一隻14歲「大韓民國的國犬」珍島犬混種的狗，相當於人類年齡的73歲，卻瘦到連肋骨都清晰可見，照片曝光後引發討論，認為飼主有虐待嫌疑，但西歸浦市政府卻判定「這不是虐待」，讓眾人譁然。



根據《KOREA WAVE》報導，這隻老狗名字叫「Chorongi」，長期住在西歸浦市一棟大樓的屋頂，照片中牠骨瘦如柴，就連肋骨都清晰可見，無助躺在熱到發燙的地板上，腳底也泛紅。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

14歲的老狗相當於人類年齡的73歲。（濟州動保團體）

濟州動保團體Coomba的執行長徐亨鎮表示，他們在鄰近建築的屋頂測得溫度為52度，一直到下午6點多，才降至40度以下。獸醫也示警，如果腳底在40度以上的地面長時間接觸，是有低溫燙傷的風險。

老狗瘦得連肋骨都清晰可見。（濟州動保團體）

看到老狗的照片後，不少網友留言大呼：



「不知道這狗是怎麼養在屋頂上的」、

「緊急情況下應該要把狗和主人分開」、

「我希望能做點什麼來拯救牠」。



獸醫Seol Chae-hyeon在YouTube上分享，一隻14歲的狗，相當於人類年齡的73歲。

西歸浦市政府接受通報後介入調查，到現場稽查後卻判定「這不是虐待」，認為飼主仍有給予食物和水。事後老狗被送到動物醫院檢查，發現體內有「惡性腫瘤」，即患有癌症。

老狗無助的躺在高溫地板上。（濟州動保團體）

根據韓國《動物保護法》第十條規定，寵物主人有義務為寵物提供最低限度的空間和食物，並對動物進行衛生健康管理和保護。任何違反此規定並造成傷害或疾病的行為都被視為虐待動物。但無論飼養環境多麼惡劣，如果動物沒有受傷或生病，就不會被視為虐待。

有韓國網友憤怒表示，由於這些不完善的規定，動物即使在極冷或極熱的環境中受苦，也不會受到懲罰。

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