家貓不滿每天待在家中 突發奇想要闖天下 偷渡上巴士暢遊12公里
撰文：貓與愛的世界
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英國的一名公交車司機@Julia Reynolds 每天從薩默塞特郡的巴克維爾出發，一路開到12公里外的布里斯托爾。
這天，她才行駛到終點站進行車內檢查時，突然發現了一隻「偷渡喵」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小傢伙疑似是在公交車出發前就躲到了車上，可能是害怕，一路都沒有下車，一直坐到了終點站。
後來，公交車公司對小貓進行了晶片掃描，發現小傢伙來自伯恩貝克碼頭附近，但具體的主人訊息卻不清楚。
所以現在，還在幫貓貓尋找主人。
至於貓咪這段時間的安排…在公交車公司打工還債啦！
看吧，就算是小貓咪，偷渡被抓也是要做勞務的！
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