家貓不滿每天待在家中　突發奇想要闖天下　偷渡上巴士暢遊12公里

英國的一名公交車司機@Julia Reynolds 每天從薩默塞特郡的巴克維爾出發，一路開到12公里外的布里斯托爾。



這天，她才行駛到終點站進行車內檢查時，突然發現了一隻「偷渡喵」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（first bus）

小傢伙疑似是在公交車出發前就躲到了車上，可能是害怕，一路都沒有下車，一直坐到了終點站。

後來，公交車公司對小貓進行了晶片掃描，發現小傢伙來自伯恩貝克碼頭附近，但具體的主人訊息卻不清楚。

貓咪是有晶片的，似乎是逃家！（first bus）

所以現在，還在幫貓貓尋找主人。

至於貓咪這段時間的安排…在公交車公司打工還債啦！

坐霸王車的貓咪！（first bus）

看吧，就算是小貓咪，偷渡被抓也是要做勞務的！

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