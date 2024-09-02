白柴見主人回家激動地流出黃色淚水？網民：控制不了~喜極而尿

你家狗子的歡迎儀式是什麼呢？



日本網友@Tl2Ra5rMbFeTpoX 經常在網上分享自家白柴的日常生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，網友回家，狗子看到後立刻興奮的衝上來迎接。結果下一秒，尷尬的一幕發生了：或許是因為太高興，狗子直接用後腳站立，然後隨即就流下了激動的尿水...

見到心心念念的主人回家，激動地尿出來~（x@Tl2Ra5rMbFeTpoX）

從照片中可以看到，網友抓着狗子的兩隻前腿，牠則是正在噴灑尿液。

點擊圖片放大看這隻深愛著主人的白柴：

+ 5

看到這一幕，網友只能不知所措地岔開腿，目光呆滯的看着眼前的狗子。

汪：你終於回家~（x@Tl2Ra5rMbFeTpoX）

許多人看到後紛紛評論：

「喜極而尿哈哈哈哈哈哈！」

「狗：不打算回家了是吧！！滋醒她！！」

「可能本來就是要去撒尿的，被主人給半路攔住了。」



延伸閱讀：柴犬聽到主人要去室內遛狗場時 秒露出燦爛笑容：可與朋友一起玩（點擊連結看全文）

+ 14

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】