加護室小貓的成長記　被人類寵愛外還有暖心貓老師：滿滿的幸福

國外的一家救助組織救下了4隻小奶貓，其中一隻叫做「弗萊（Small Fry）」的貓咪是體型最小，身體狀況最差的。當兄弟四個被送到寄養家庭適應環境的時候，只有弗萊被退回了救助機構，併入駐重症監護室。



為了讓弗萊活下來，救助人員日夜不歇的照料牠，還真幫牠撿回了一條小命。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

弗萊是萬千寵愛在一身（Angelica）

小傢伙終於開始像其他兄弟姐妹一樣成長起來，開始吃貓糧，長肉肉。

弗萊與埃米利奧（Angelica）

因為弗萊從小就接受的是人教版素材，沒有接受過貓教版素材，大傢伙都怕牠偏科，於是給牠找了一位貓咪老師——橘貓埃米利奧（Emilio）。

弗萊的成長，真是滿滿幸福

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牠有豐富的帶貓經驗，曾經照顧過90隻小貓，所以照顧弗萊也是手拿把掐。

小弗萊一開始看到埃米利奧還有點害怕，畢竟沒見過這麼大的貓，但很快就被牠的魅力所折服，成為了牠的跟屁蟲。

就這樣，在鏟屎官和貓貓老師的教導和關懷下，小傢伙成為了一個非常可愛又健康的寶寶~

又是一隻幸福的小貓咪呀~

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