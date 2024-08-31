貓咪愛聞臭鞋是因為你腳臭很吸引？真相不簡單原來牠在抓小三行蹤

你有沒有發現，貓咪有時會抱著鏟屎官的鞋子瘋狂嗅聞，甚至還會把頭伸進鞋子裡使勁磨蹭，牠們一臉沉醉的樣子不禁讓飼主懷疑：我的腳有那麼臭嗎？



日本寵物網《ねこちゃんホンポ》便針對貓咪嗅聞鞋子的行為提出4種可能原因。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪愛你的臭鞋？其實牠是在找小三呀！

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1. 檢查未知氣味

主人穿過的鞋子上會有很多貓咪不熟悉的氣味，貓咪為了檢查是否有潛在危險侵入到自己的領地中，就會仔細嗅聞鞋子的氣味，探詢主人「剛剛去哪裡了」、「這奇怪氣味從哪來的」，儼然有點像愛查勤的另一半。

2. 標記領土

當貓咪嗅聞到鞋子上有強烈的氣味源，例如其他貓咪或動物的味道，牠們會開始用下巴或臉頰在鞋子上磨蹭留下自己的氣味，以宣示這裡是「本喵的領土」。

3. 費洛蒙反應

如果看到貓咪對鞋子上的某處非常執著，嘴巴打開呈現呆滯的表情，可能跟鞋子上沾有費洛蒙氣味，例如貓尿、其他貓咪的氣味以及薄荷類氣味，都可能讓貓咪出現費洛蒙反應。

4. 喜歡主人的味道

人的腳臭味中含有一種叫做「異戊酸」的成分，據說異戊酸的結構與貓薄荷中的成分有點類似，這可能也是為什麼一些貓咪會對鞋子或襪子特別感興趣的原因。

雖然許多飼主認為貓咪聞鞋子的模樣蠻可愛的，但貓咪在嗅聞的時候可能會玩弄、咀嚼鞋帶，稍不注意還可能吞下鞋帶，而如果鞋子上有寄生蟲也可能使貓咪被感染，因此平時最好還是避免讓牠們接觸到鞋子最安全。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】