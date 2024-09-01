慵懶白貓尾巴遭小主人踩到仍很淡定　網民代為抱不平：快回來道歉

貓咪通常不是很慵懶就是隨時成警戒狀態，而這隻白貓顯然是前者。



國外有網友上傳一則影片，片中的白貓慵懶的坐在家中走道上，沒想到邊走邊喝飲料的小女主人就毫無懸念的踩了牠尾巴一腳，白貓除了叫了一聲，還是堅持其慵懶姿態，且眼神寫著滿滿「死小孩，還不轉頭道歉」的模樣，逗樂眾網友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

白貓如大叔般，毫無儀態地坐在走廊上。（x@cutest_animal1）

社群網站X有網友上傳一段影片，片中一隻白貓慵懶地坐在家中長廊上，還百無聊賴地看著自己搖動的尾巴，而此時走道另一旁的小女主正邊喝飲料邊朝著貓咪的方向走來。

逐格看清楚小主人是如何踩到貓咪的尾巴～

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意識到危機的白貓便抬頭盯著小女主看，等到她走近時，毫無懸念的，小女主果然踩到了貓的尾巴，而白貓也只是叫了一聲「痛」還是淡定的維持原姿勢不動，只是在小女主遠走時，眼巴巴看著她，一副為何她不道歉的表情！

看到白貓淡定的模樣，網友紛紛表示：

「這有點酷」、

「最後貓的表情超搞笑」、

「壞女孩！讓別人踩她的腿，她就會知道是什麼感覺！ 」、

「貓被踩尾巴後還是維持姿勢不變的樣子太好笑了」。



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