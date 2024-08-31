帶新領養貓咪去做身體檢查 獸醫告知驚人秘密：原來牠是男的
撰文：貓與愛的世界
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網友@Katrina Badowski 新救下了一隻小貓，因為貓貓長得很秀氣，她就覺得這是個女孩子，便給貓貓取名為「Gracie」，並帶牠去醫院檢查。
沒想到醫生看到Gracie第一眼的時候，就說：「這體格子看起來不像個小姑娘！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
果不其然，經過仔細檢查，小貓就是個公的。
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這下Gracie變成「Grayson」了，真·當場改名。
這還不算，小貓用自己的實際行動來證明自己的性別，在寵物醫院飛檐走壁，躲到了房頂上。
回家後，貓咪還在投訴，一臉不滿！
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直到整個寵物醫院全體出動才結束了這場鬧劇！
好好好，知道你是男孩子了行了吧！
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貓咪守候著奴才將餅乾搬家 虎視眈眈想嘗一口 喵：舔舔可以嗎？養了13年橘貓失蹤 正著急時發現牠在鄰居家偷窺自己：小丑竟是我與貓咪同床共枕有甜蜜風險？除掉毛、過敏危機外還有不少潛藏問題三花貓霸氣睡餐桌遭貓奴叫醒 不爽表情惹熱議：肥美五花肉加餸正打算去收容所領養貓咪 卻意外地在雨中與待救小貓邂逅相遇家貓不滿每天待在家中 突發奇想要闖天下 偷渡上巴士暢遊12公里深夜遇陌生小貓抱大腿 命運隨即大改變 更赢得狗狗與奴才寵愛救起可愛小貓耐心照顧 7年後牠變成大叔了 網民：還我可愛模樣小黑貓才出生5天便遭貓媽媽拋棄 義工找來合適奶媽：貓生很幸福
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