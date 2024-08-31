帶新領養貓咪去做身體檢查　獸醫告知驚人秘密：原來牠是男的

網友@Katrina Badowski 新救下了一隻小貓，因為貓貓長得很秀氣，她就覺得這是個女孩子，便給貓貓取名為「Gracie」，並帶牠去醫院檢查。



沒想到醫生看到Gracie第一眼的時候，就說：「這體格子看起來不像個小姑娘！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

帶新領養的貓咪去做身體檢查（tiktok@katrinabadowski）

果不其然，經過仔細檢查，小貓就是個公的。

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這下Gracie變成「Grayson」了，真·當場改名。

這還不算，小貓用自己的實際行動來證明自己的性別，在寵物醫院飛檐走壁，躲到了房頂上。

回家後，貓咪還在投訴，一臉不滿！

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直到整個寵物醫院全體出動才結束了這場鬧劇！

好好好，知道你是男孩子了行了吧！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】