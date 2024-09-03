雪橇犬阻大門關上遭主人痛罵 還躲桌旁滿臉委屈 真相很溫暖感人
撰文：聯合新聞網
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狗狗也有惻隱之心。一隻阿拉斯加雪橇犬為了將食物分享給外面的流浪貓，一度被飼主誤解責罵，後來主人知道後愧疚認為自己錯怪了這麼善良的狗狗。
有飼主分享5歲阿拉斯加雪橇犬「嘟嘟」近日晚上老是在扒門，他以為狗狗蓄意搗亂於是狠狠罵了牠幾句，遭到責備的嘟嘟躲到桌子旁邊只露出半張臉不敢吭聲，眼裡滿是驚恐和委屈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
很有愛的雪橇犬
後來飼主打開門，才發現嘟嘟不聽話的原因，原來門口有一隻經常造訪的懷孕流浪白貓，狗狗是想把自己的零食分給貓咪才會扒門，飼主頓時釋懷稱讚牠好善良，承認自己錯怪了小狗。
網友表示：
「快點跟狗狗道歉」、
「給牠加罐罐賠罪」、
「太善良了」、
「讓孩子冤枉的快哭了」、
「把小貓一起養了吧」、
「狗狗在暗示缺少一個妹妹」、
「牠表情好受傷阿，姨姨秀秀」。
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