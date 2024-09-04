撿到輕磅嬌小奶貓　檢查後得知牠已1歲多　迷你背後藏傷心故事

撰文：貓與愛的世界
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小貓Pixie被路人發現並送到了收容所。

因為小傢伙體重才1.8斤，體型也非常小，大家都猜測牠最多也就1個半月大。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻輕磅貓咪很嬌小（Trina）

沒想到經過仔細檢查後發現，Pixie已經長出了成年牙齒，牠差不多要1歲了，這似乎是一隻患有侏儒症的小貓。

因為貓貓的情況特殊，需要專業的護理，所以牠被送到了寄養之家，在那裏調理身體，增加體重。

檢查後才知牠已１歲多了（Trina）

Pixie 是一隻很友好的貓，牠親近人類也親近貓咪，但由於身體緣故，想領養牠的人卻很少。

直到有一天，養母尋找治療Pixie慢性胃病方法的時候，突然找到了同道中人。

小貓咪從街頭到找到永遠的家：

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一位名為「Trina」的女士家裏也有一隻患有慢性胃病的貓，她照顧這種貓很有經驗，於是經常和Pixie的養母交流病情，並表示願意領養Pixie。

就這樣，Pixie擁有了新家，並且在新媽媽的照顧下變成了一隻胖乎乎的小貓。

真的太巧了！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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