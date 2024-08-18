哪些鏟屎官特別受喵星人青睞？這3種人最容易讓貓咪親近黏著走
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
許多飼主都知道，貓咪偶爾會像跟屁蟲一樣跟在人後面趴趴走，那麼在同住家人中，哪些人比較容易被貓咪尾隨呢？
日本寵物網《ねこちゃんホンポ》專欄作家便解答，這3種人最容易被喵星人「跟蹤」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+2
1. 像媽媽的人
小貓總是喜歡待在母貓身邊，因此當你被貓咪視為有如媽媽般的照護者存在，就有可能被這隻「媽寶」到處跟緊緊。
2. 有求必應的人
當貓咪有某些需求想被滿足時，牠們會找一個平常很樂於照顧自己的「工具人」，利用尾隨的方式告訴他「我餓了」、「我想玩」、「請打掃廁所」。
3. 了解自己的人
當貓咪感到焦慮或緊張時，會希望靠近一個了解貓咪習性與肢體語言，有溫和的語氣與動作，能帶給自己安全感的對象。
雖然被貓咪「跟蹤」的感覺可能還不錯，但並不是所有貓咪都會這麼做，這主要還是取決於牠們的個性。而如果貓咪過去完全沒有尾隨人的行為，最近突然出現這種舉動，就需留意貓咪身體或生活環境有沒有異常狀況，並設法找到原因加以解決。
延伸閱讀：貓奴工作期間睡著 半夢半醒夢到滑鼠長出了毛 一睜眼才知這是（點擊連結看全文）
+15
一覺醒來天降6隻小奶貓 貓媽為孩子求包養 義工滿意：非常健康救起可愛小貓耐心照顧 7年後牠變成大叔了 網民：還我可愛模樣流浪小貓看到車子便靠近 然後便匆匆溜走 網民：還沒等到心上人從流浪貓到家中寶貝 網民曬出貓咪們奇妙的成長照：大隻又健康小貓咪的快樂其實很簡單 記憶力大考驗：我的小老鼠去了哪裏？戀愛腦貓奴被貓咪以深情眼神盯著 還幻想出告白：我的眼中只有你帶浪貓回家時曾遭嚴斥不准進客廳 幾年後一畫面證實牠地位不凡為讓救起貓咪們有更舒適生活空間 夫婦決定斥巨資這樣做：貓樂園香港展覽7大推介｜假日好去處!多啦A夢纜車/貝聿銘展/故宮博物館
延伸閱讀：
邊牧溜出去玩失蹤！三年後飼主接到電話淚崩：30隻狗只有牠平安回家了
9歲薩摩耶送去相親遭退件！牠回家後自尊心受創：我太老了沒人要嗎？
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】