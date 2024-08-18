哪些鏟屎官特別受喵星人青睞？這3種人最容易讓貓咪親近黏著走

許多飼主都知道，貓咪偶爾會像跟屁蟲一樣跟在人後面趴趴走，那麼在同住家人中，哪些人比較容易被貓咪尾隨呢？



日本寵物網《ねこちゃんホンポ》專欄作家便解答，這3種人最容易被喵星人「跟蹤」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 像媽媽的人

小貓總是喜歡待在母貓身邊，因此當你被貓咪視為有如媽媽般的照護者存在，就有可能被這隻「媽寶」到處跟緊緊。



2. 有求必應的人

當貓咪有某些需求想被滿足時，牠們會找一個平常很樂於照顧自己的「工具人」，利用尾隨的方式告訴他「我餓了」、「我想玩」、「請打掃廁所」。



3. 了解自己的人

當貓咪感到焦慮或緊張時，會希望靠近一個了解貓咪習性與肢體語言，有溫和的語氣與動作，能帶給自己安全感的對象。



雖然被貓咪「跟蹤」的感覺可能還不錯，但並不是所有貓咪都會這麼做，這主要還是取決於牠們的個性。而如果貓咪過去完全沒有尾隨人的行為，最近突然出現這種舉動，就需留意貓咪身體或生活環境有沒有異常狀況，並設法找到原因加以解決。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】