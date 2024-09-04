為教訓邊牧偷吃竟令自己手部受傷要入院　背藏不得已原因：為你好

有女子救助了一隻被飼主遺棄的生病邊境牧羊犬「阿聰」，當時狗狗流浪在外遭蜱蟲叮咬身染重病，導致右腿潰爛，經過一段時間住院總算保住性命，出院後女子暫時收留阿聰，並在家附近租了個小房子給牠養病。



阿聰生病前就是一隻活潑愛吃的胖狗，即使病倒住院醫生也一直告誡牠超重，打一針抗生素價錢是別的狗的十倍，坐在地上肚子都拖到地板。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

過胖的邊牧阿聰。（小紅書）

飼主表示狗狗髖關節已經出問題，再胖下去恐怕又會生病，於是買了小尺寸的飯碗和大尺寸的水碗，給牠控制飲食開始減肥計畫。

日前飼主在吃飯時，阿聰蹲在一旁悶哼示意想上大號，她只好放下碗筷帶出去解放，結束後她先把狗帶回家自己再出去丟垃圾，回來驚見一整盤水果被阿聰嗑到只剩一塊西瓜。

邊牧覬覦飼主的餐點。（小紅書）

邊牧偷吃水果。（小紅書）

飼主盛怒之下用力一拳搥向阿聰的頭，狗狗反應快急速縮頭，她重心不穩連人帶手摔下去，拳頭狠狠搥到床的邊角，頓時發現右手動不了，還遭狗狗嘻皮笑臉以對。

+ 3

她只好悻悻然回家休息，躺到半夜痛到睡不著覺跑去看診。醫生表示這個部位是拳擊手經常受傷的位置，詢問怎麼弄傷的，她不好意思說實話便謊稱是搥狗造成的，醫生馬上打槍斷定不可能，女生手勁沒這麼大而且狗頭也沒這麼硬，懷疑是有撞到邊角，讓她驚呼簡直是預判準確的神醫。

經拍X光檢查還好骨頭沒事，醫生說劇痛應該是擠壓到微血管，打了止痛針就回家休養。她因為手受傷這兩天帶像頭牛般的阿聰出去散步根本拉不動，無奈呼籲其他飼主教育狗狗千萬別出拳，不然恐先把自己打進醫院。

延伸閱讀：熱情拉拉最喜歡與人親近 這次卻一反常態更嚇到想哭 真相曝光了（點擊連結看全文）

+ 7

延伸閱讀：

路邊撿「麻煩」…他下秒升格人父 無辜眼神網友融化：太可愛

罕見「灰白」台灣獼猴出現新中橫公路 灰白體毛色成因動物學者解謎

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】