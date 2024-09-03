發現稀有流浪公三色貓 動保組織讓牠擔任形象大使：領養代替購買
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
眾所周知，三花貓絕大部分都是母的，公三花的出現幾率幾乎為三萬分之一。
日本名古屋學藝大學老師表示：
公三花在日本歷史上一直被視為是幸運和吉祥的象徵，因為太少見了，所以文獻上只有零星記載，也有傳說表示日本的吉祥物招財貓就是公三花。
去年7月，日本熊本縣的一家救助組織在給流浪貓TNR的時候竟然抓到了一隻公三花貓，大家都很震驚，甚至連從事動保工作25年的工作人員都說這是她有生以來第一次見。
三色貓是男孩子？
+11
這隻三花貓非常漂亮，大家給牠取名為「三毛太郎」。
一開始，動保組織舉辦了領養活動，想給三毛太郎在內的一些小貓咪找永久之家。
但因為三毛太郎是公三花的緣故，吸引了太多人的關注。
很多人想領養牠都是因為牠的性別，並不是因為牠這隻小貓。
這導致動保組織打消了送養三毛太郎的念頭，他們擔心會有壞心眼的人用牠來牟利。
所以，三毛太郎留在了動保組織，並擔任形象大使以及營業部長，以後將和兩腳獸們一起幫助流浪動物~
延伸閱讀：小貓天生前腿畸形卻從不放棄 被愛包圍的牠活出奇蹟：要茁壯成長（點擊連結看全文）
+4
延伸閲讀：愛貓竟變成情敵？黏著男友不肯放 不禁發出靈魂拷問：你是我的貓（點擊連結看全文）
+20
慵懶白貓尾巴遭小主人踩到仍很淡定 網民代為抱不平：快回來道歉貓咪愛聞臭鞋是因為你腳臭很吸引？真相不簡單原來牠在抓小三行蹤帶新領養貓咪去做身體檢查 獸醫告知驚人秘密：原來牠是男的貓咪守候著奴才將餅乾搬家 虎視眈眈想嘗一口 喵：舔舔可以嗎？路邊救起一隻骨折流浪小貓 獸醫送上拳套助牠創生命奇蹟：幸運喵養了13年橘貓失蹤 正著急時發現牠在鄰居家偷窺自己：小丑竟是我三花貓霸氣睡餐桌遭貓奴叫醒 不爽表情惹熱議：肥美五花肉加餸
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】