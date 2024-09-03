發現稀有流浪公三色貓　動保組織讓牠擔任形象大使：領養代替購買

眾所周知，三花貓絕大部分都是母的，公三花的出現幾率幾乎為三萬分之一。



日本名古屋學藝大學老師表示：

公三花在日本歷史上一直被視為是幸運和吉祥的象徵，因為太少見了，所以文獻上只有零星記載，也有傳說表示日本的吉祥物招財貓就是公三花。

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發現一隻公三色貓（youtube@KAB NEWS 熊本朝日廣播）

去年7月，日本熊本縣的一家救助組織在給流浪貓TNR的時候竟然抓到了一隻公三花貓，大家都很震驚，甚至連從事動保工作25年的工作人員都說這是她有生以來第一次見。

三色貓是男孩子？

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這隻三花貓非常漂亮，大家給牠取名為「三毛太郎」。

一開始，動保組織舉辦了領養活動，想給三毛太郎在內的一些小貓咪找永久之家。

但因為三毛太郎是公三花的緣故，吸引了太多人的關注。

很多人想領養牠都是因為牠的性別，並不是因為牠這隻小貓。

這導致動保組織打消了送養三毛太郎的念頭，他們擔心會有壞心眼的人用牠來牟利。

發現一隻公三色貓（youtube@KAB NEWS 熊本朝日廣播）

所以，三毛太郎留在了動保組織，並擔任形象大使以及營業部長，以後將和兩腳獸們一起幫助流浪動物~

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